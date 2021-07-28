Умер последний член ГКЧП Олег Бакланов

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Последний из живших до сегодняшнего дня член Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГЧКП), экс-глава ракетно-космической отрасли СССР Олег Бакланов умер на 90-м году жизни. Об этом сообщил руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает Лайф.

"Сегодня ушёл из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР. Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме", — написал Рогозин в телеграм-канале и выразил соболезнования родным и близким умершего.

Бакланов родился в Харькове в 1932 году. Он занимал пост министра общего машиностроения СССР, а также являлся первым зампредседателя Совета обороны СССР и секретарём ЦК КПСС. Кроме того, Бакланов избирался депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР 11-го созыва. Чиновник был лауреатом Ленинской премии и Героем Социалистического Труда.

Фото: ИТАР-ТАСС / Юрий Машков / Лайф