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Умер последний член ГКЧП Олег Бакланов

28 июля 2021 23:08
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Бывший министр общего машиностроения СССР ушёл из жизни в возрасте 89 лет.

Последний из живших до сегодняшнего дня член Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГЧКП), экс-глава ракетно-космической отрасли СССР Олег Бакланов умер на 90-м году жизни. Об этом сообщил руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает Лайф.

"Сегодня ушёл из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР. Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме", — написал Рогозин в телеграм-канале и выразил соболезнования родным и близким умершего.

Бакланов родился в Харькове в 1932 году. Он занимал пост министра общего машиностроения СССР, а также являлся первым зампредседателя Совета обороны СССР и секретарём ЦК КПСС. Кроме того, Бакланов избирался депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР 11-го созыва. Чиновник был лауреатом Ленинской премии и Героем Социалистического Труда.

 

Фото:    ИТАР-ТАСС / Юрий Машков / Лайф

Теги: Олег Бакланов ГКЧП умер

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