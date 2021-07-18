Умер бывший руководитель СУ СК СО генерал-майор юстиции в отставке Виталий Горсткин

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Скончался генерал-майор юстиции в отставке Виталий Горсткин. О кончине экс-главы регионального управления Следственного комитета стало известно в воскресенье, 18 июля, передает sova.info.

Точные причины смерти Горсткина пока не называются. По информации ряда СМИ, генерал-майор был госпитализирован в больницу Середавина с коронавирусом.



Виталий Горсткин является уроженцем Куйбышева (ныне - Самара), а детство провел в Тольятти. 13 лет он прослужил на флоте, а в 1987-м перешел на работу в органы прокуратуры.



С 2008 по 2013 год Горсткин был руководителем областного управления Следственного комитета при прокуратуре России.

Фото: Юлия Рубцова/sova.info