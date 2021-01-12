Умер бывший директор завода имени Масленникова в Самаре

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В понедельник, 11 января, в Самаре скончался Александр Курбатов. Он был директором завода имени Масленникова (ЗиМ).

— Прощание состоится 12 января в 11:00 в зале на ул. Борской, корпус 1, — сообщили в городской думе Самары.

Александру Курбатову было 92 года. Он работал на ЗиМе с 14 лет. Начинал учеником слесаря, после окончания войны получил образование и продолжил работу сначала мастером, затем начальником технологического бюро, заместителем главного инженера, заместителем генерального директора. А в 1977 году возглавил предприятие.

На предприятии выпускали боеприпасы — в частности, снаряды для знаменитых «Катюш», взрыватели для боеприпасов, блоки для систем наведения ракет, а также гражданские товары. Продукцию поставляли в 47 стран мира.

Под руководством Александра Курбатова ЗиМ участвовал в строительстве набережной реки Волги, музея имени Ленина (ныне — областной историко-краеведческий музей имени Алабина), метрополитена, оказывал шефскую помощь колхозам и совхозам области.

Однако после перестройки у завода настали нелучшие времена. В 2007 году завершилась процедура банкротства предприятия. Земельный участок передали под жилую и коммерческую застройку. Один из корпусов превратили в ТЦ «Захар». Остальные начали сносить. Осталось всего несколько зданий, пишет 63.ру.