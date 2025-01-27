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Умер актер и медиаменеджер Игорь Янковский 

27 января 2025 14:33
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В возрасте 73 лет.

В возрасте 73 лет умер актер и медиаменеджер Игорь Янковский — сын народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянник народного артиста СССР Олега Янковского, сообщает издание Sostav. Два источника РБК на рекламном рынке подтвердил эту информацию.

Игорь Янковский — один из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). В 1992 году он стал соучредителем и руководителем коммуникационной группы «Максима». С 1996 года был президентом Международного фестиваля рекламы. В 2004-м выступил соучредителем и руководителем агентства «Рекламный картель». В том же году возглавил АКАР.

Янковский родился в 1951 году. В 1974-м он окончил театральное училище имени Бориса Щукина, после чего до 1992 года работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Также Янковский снимался в кино и сериалах, в частности «Следствие ведут ЗнаТоКи» (1975) и телефильме «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» («Приключения принца Флоризеля», 1981).

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