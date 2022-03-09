Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

В ночь с 9 на 10 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Зеленая от Бакинской до Калининградской,
- Калининградская от Кишеневской до Нефтяников,
- Клиническая от Мичурина до Чернореченской,
- Волжский пр. от Ульяновской до Вилоновской,
- Вилоновская от Арцыбушевской до Самарской,
- Коммунистическая от Чкалова до Маяковского,
- Подшипниковая, 27,
- перекрестки на улице Мичурина,
- перекрестки на улице Подшипниковой,
- Пензенская от Владимирской до Урицкого,
- малая Антонова-Овсеенко,
- Пятая просека от Советской Армии до Солнечной,
- Ташкентская от Московского шоссе до Гранитного переулка,
- Сегея Лазо,
- Симферопольская (с пешеходных переходов).
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!