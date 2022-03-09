Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

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В ночь с 9 на 10 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:



- Зеленая от Бакинской до Калининградской,

- Калининградская от Кишеневской до Нефтяников,

- Клиническая от Мичурина до Чернореченской,

- Волжский пр. от Ульяновской до Вилоновской,

- Вилоновская от Арцыбушевской до Самарской,

- Коммунистическая от Чкалова до Маяковского,

- Подшипниковая, 27,

- перекрестки на улице Мичурина,

- перекрестки на улице Подшипниковой,

- Пензенская от Владимирской до Урицкого,

- малая Антонова-Овсеенко,

- Пятая просека от Советской Армии до Солнечной,

- Ташкентская от Московского шоссе до Гранитного переулка,

- Сегея Лазо,

- Симферопольская (с пешеходных переходов).



В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!