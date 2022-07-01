Украинский борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 

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Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил борщ как украинское блюдо в список нематериального наследия, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЮНЕСКО, сообщает РИА Новости.

"Культура приготовления украинского борща внесена в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране", — сказано в документе.

Оценочный орган ЮНЕСКО рекомендовал комитету принять такое решение из-за конфликта в стране.

Подчеркивается, что культура приготовления борща распространена среди других стран в этом регионе, а включение какого-либо элемента в один из перечней конвенции не подразумевает исключительности или собственности.

Список нематериального наследия, требующего срочного сохранения, — мера международной защиты, содержащаяся в конвенции, принятой ЮНЕСКО в 2003 году.

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