УФСИН СО: в лечебно-исправительное учреждение N4 не попали дрожжи

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Сотрудники отдела безопасности пресекли доставку запрещенных пищевых продуктов, которые были спрятаны ухищренным способом в передаче для осужденного.



В ходе досмотра обнаружено 2 кг 194 гр сухих дрожжей, насыпанных в пакет с овсяными хлопьями.



По данному факту проводится проверка.



Напоминаем, что передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет за собой ответственность по статье 19.12 КоАП РФ, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области