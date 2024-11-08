УФСИН СО: ученики школы №177 узнали о преимуществах поступления в ведомственные ВУЗы

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Агитационное занятие для школьников организовали сотрудники УФСИН России по Самарской области, а также представители исправительных учреждений и Самарского юридического института ФСИН России.



Работники уголовно-исполнительной системы рассказали ребятам, какие предметы необходимо сдавать для поступления в ведомственные ВУЗы, а также какие преимущества дает звание курсанта. Также сотрудники ответили на вопросы школьников, касающиеся дальнейшей службы в уголовно-исполнительной системе, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: УФСИН СО