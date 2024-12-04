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УФСБ СО: информационное сообщение -  о порядке действий в случае обнаружения БВС

4 декабря 2024 14:52
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Необходимо предостеречь жителей Самарской области от выполнения прогулочных полетов.

Существенное негативное влияние на безопасное использование воздушного пространства оказывают участившиеся диверсионно-террористические акты на территории России, осуществляемые спецслужбами и экстремистскими националистическими организациями Украины, в том числе с использованием беспилотных воздушных судов (далее – БВС) малой авиации.  

В настоящее время решением оперативного штаба Самарской области утвержден порядок взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и руководителей потенциальных объектов террористических посягательств при получении информации об угрозе применения БВС в террористических целях, а также определен перечень необходимых данных для оперативного реагирования специальных служб, согласно которому жителям региона рекомендовано немедленно сообщить
по единому номеру телефона «112».

В сообщении необходимо указать:

- место и время обнаружения БВС, какие объекты расположены в районе его нахождения (многоэтажные дома, школы, сады, магазины и т.п.);

- описание типа (квадрокоптерный или самолетный);

- примерное направление движения БВС;

- иная информация, имеющая значение для принятия решения.

После передачи информации в правоохранительные органы необходимо:

- быть на связи по указанному в своем сообщении телефону;

- при наличии мобильных средств зафиксировать нахождение БВС в воздушном пространстве.

Дополнительно необходимо предостеречь жителей Самарской области от выполнения прогулочных полетов, так как зачастую у организаторов подобных мероприятий отсутствуют сертификаты эксплуатанта и информация о техническом обслуживании летательного судна,
а пилоты не имеют действующих свидетельств.

Кроме того, в связи с существующими реальными угрозами применения противником БВС, внешне и конструктивно соответствующих прогулочным самолетам, в отношении них могут быть применены различные средства подавления, а при необходимости средства поражения в целях своевременного предотвращения возможной террористической атаки на объекты критической инфраструктуры региона.

Несанкционированные полеты небезопасны и могут представлять угрозу для жизни и здоровья граждан сообщает пресс-служба УФСБ СО.

 

Фото:  freepik.com

 

Теги: Самара

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