УФНС СО проводит обучающий проект «Команда будущего»

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УФНС России по Самарской области проводит с 22 апреля по 6 мая 2025 года обучающий проект ФНС России «Команда будущего».



Проект ориентирован на выпускников юридических и экономических специальностей высших и средних учебных заведений. Его главная цель - создание кадрового резерва из числа молодых и талантливых соискателей для последующего трудоустройства в налоговые органы.



В ходе обучения соискатели познакомятся с налоговой службой изнутри, изучат тонкости налогового законодательства, обучатся навыкам коммуникации и прокачают цифровые компетенции. За высокие результаты обучающиеся будут получать баллы, которые можно будет обменивать на бонусы.



В завершение программы обучающиеся получат объективные представления о должностных обязанностях, которые станут подспорьем при принятии молодыми специалистами решения о поступлении на государственную службу.



Обучение пройдёт по адресам:

г. Самара, ул. Циолковского, д 9.

г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, д.70



Для участия в проекте необходимо заявить о себе, заполнив анкету до 22 апреля 2025 года. https://forms.yandex.ru/cloud/67ee3148e010db56e39c891e/



УФНС обращает внимание, что данное предложение не является вакансией.

Фото: УФНС России по Самарской области