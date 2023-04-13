УФНС СО: представить декларацию о доходах, полученных в 2022 году, необходимо не позднее 2 мая 2023 года.

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УФНС России по Самарской области напоминает: представить декларацию о доходах, полученных в 2022 году, необходимо не позднее 2 мая 2023 года.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2022 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Подать декларацию можно онлайн – в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц или в мобильном приложении «Налоги ФЛ», а также можно представить на бумажном носителе в налоговый орган по месту своего учета или в МФЦ.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Предельный срок подачи декларации 2 мая 2023 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года, сообщает пресс-служба УФНС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФНС России по Самарской области