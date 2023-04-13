УФНС СО: представить декларацию о доходах, полученных в 2022 году, необходимо не позднее 2 мая 2023 года.

Я нашел ошибку
Главные новости:
Проект предусматривает применение беспилотников для воздушной перевозки грузов, выполнения авиационных работ, включая работы по защите сельскохозяйственных культур и охрану лесов от пожаров.
Экспериментальный правовой режим для проведения летных испытаний беспилотных авиасистем в Самарской области начнет действовать в мае
В борьбу за медали вступили более 1000 атлетов из 39 регионов Российской Федерации. В состав сборной Самарской области вошли более 80 спортсменов.
В Самаре состоялась торжественная церемония открытия чемпионата и первенства России по тхэквондо ИТФ
Согласно распоряжению, Минцифры сформирует оргкомитет по подготовке и проведению чемпионата.
В России пройдет международный чемпионат по битве роботов
Женщина по указанию анонимного работодателя делала вид, что отправилась на прогулку якобы с «дочерью».
В Нижнем Тагиле женщина замаскировала домашнюю кошку под грудного ребенка, чтобы спрятать наркотики
Возвращение тольяттинской клуба в КХЛ стало возможным благодаря усилиям губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и поддержке Президента РФ Владимира Путина.
«Свое обещание тольяттинцам выполнил, теперь дело за клубом» – губернатор Дмитрий Азаров о возвращении ХК «Лада» в КХЛ
В связи с проведением ремонтных работ.
В Самарской области временно отменят несколько электричек с 18 по 20 апреля
Юрий Горшков в интервью клубной пресс-службе рассказал о своих эмоциях от 100 матчей за «Крылья».
Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков: Верю, что неудачная полоса «Крыльев» позади, сейчас пойдем на взлет
Правильное и полноценное питание ребенка - залог его здоровья.
Самарский врач-диетолог назвала основные причины избыточного веса у детей
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.09
-0.09
EUR 89.76
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялась торжественная церемония открытия чемпионата и первенства России по тхэквондо ИТФ
В Самаре назовут победителей X Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова
Моторостроителей Самары отметили в День космонавтики
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

УФНС СО: представить декларацию о доходах, полученных в 2022 году, необходимо не позднее 2 мая 2023 года.

13 апреля 2023 17:28
147
Подать декларацию можно онлайн.

УФНС России по Самарской области напоминает: представить декларацию о доходах, полученных в 2022 году, необходимо не позднее 2 мая 2023 года.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2022 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Подать декларацию можно онлайн – в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц или в мобильном приложении «Налоги ФЛ»,  а также можно представить на бумажном носителе в налоговый орган по месту своего учета или в МФЦ. 

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Предельный срок подачи декларации 2 мая 2023 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года, сообщает пресс-служба УФНС России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФНС России по Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Проект предусматривает применение беспилотников для воздушной перевозки грузов, выполнения авиационных работ, включая работы по защите сельскохозяйственных культур и охрану лесов от пожаров.
13 апреля 2023  21:51
Экспериментальный правовой режим для проведения летных испытаний беспилотных авиасистем в Самарской области начнет действовать в мае
10
Одна из ключевых задач презентации региона – привлечение инвестиций, налаживание новых деловых и бизнес связей, продвижение продукции предприятий региона.
13 апреля 2023  18:48
Самарская область представила экономический потенциал в Торгово-промышленной палате России
147
В Самаре после футбольного матча для болельщиков будет подан дополнительный транспорт
13 апреля 2023  12:33
В Самаре после футбольного матча для болельщиков будет подан дополнительный транспорт
239
Более 130 работодателей представят свои вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Самарской области
13 апреля 2023  10:57
Более 130 работодателей представят свои вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Самарской области
259
До конца приема заявок на «САМ.ФЕСТ» осталось 4 дня!
13 апреля 2023  10:33
До конца приема заявок на «САМ.ФЕСТ» осталось 4 дня!
251
Весь список