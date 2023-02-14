Ученые Самарского политеха отмечены высокими региональными наградами

102

Премии вручены за достижения в области науки и техники.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил региональные премии самарским ученым, добившимся выдающихся результатов в различных отраслях науки. В число награжденных вошли три представителя Самарского политеха.

Заведующий кафедрой «Теоретические основы теплотехники и гидромеханика» Василий Кудинов отмечен премией губернатора Самарской области, которая выдается исследователям, достигшим высоких результатов в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиационно-космических проблем.

Сфера научных интересов ученого Политеха – аналитические методы решения краевых задач теплопроводности, тепломассопереноса и термоупругости. Результаты его работы сегодня востребованы на магистральном направлении научной работы нашего университета – сфере водородных технологий. Кроме того, возглавляемый Кудиновым научный коллектив проводит исследования в области лазерных технологий и плазменного нагрева.

Еще двое ученых Политеха отмечены Губернскими премиями в области науки и техники. Так, высокую оценку получили научные исследования заведующего кафедрой «Транспортные процессы и технологические комплексы» Дмитрия Панюкова. Он работает над совершенствованием анализа и управления техническими рисками в производственных системах.

Доцент кафедры «Теоретическая и общая электротехника» Максим Шакурский удостоен награды за цикл научных работ, посвященных инвариантным системам стенографической защиты информации в реальном времени с использованием двухкомпонентных контейнеров.