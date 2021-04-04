Я нашел ошибку
Главные новости:
Исследователи предупредили, что не все фрукты и овощи одинаково полезны для организма.
Ученые определили лучший режим питания для долголетия
Сергеев прокомментировал свое достижение.
Сергеев после игры с «Текстильщиком»: про голы вообще не думаю, но такие пасы грех запороть   
Облегченный вариант препарата "Спутник V" состоит из одного компонента и требует только одной прививки вместо двух.
Использование препарата "Спутник Лайт" для вакцинации вдвое снижает риск заражения коронавирусом
"Что там произошло, мы пока не знаем: возможно, делал селфи или какой-то другой трюк."
В Подмосковье погиб 14-летний сын худрука детской студии "Непоседы"
70 человек заболели в Самаре.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
На Волге возле Самары тронулся лёд
На Волге возле Самары тронулся лёд
В Самарской области за сутки на 4 апреля выявлены 200 заболевших коронавирусом
В Самарской области за сутки на 4 апреля выявлены 200 заболевших коронавирусом
Самарским рыбакам ограничат улов
Самарским рыбакам ограничат улов
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.07
0.26
EUR 89.59
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
«Почему Самара – космическая?»: рассказали в детском технопарке «Кванториум – 63 регион»
Самарских ребят приглашают в зоопарк на квест «Животные – покорители космоса»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Ученые определили лучший режим питания для долголетия

4 апреля 2021 18:34
60
Исследователи предупредили, что не все фрукты и овощи одинаково полезны для организма.

Ученые определили лучший режим питания для увеличения продолжительности жизни, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Science and Technology Daily.

Китайские специалисты проанализировали данные 26 разных медицинских исследований пищевых привычек, в которых приняли участие около 1,9 миллиона человек из 29 стран и регионов Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии.

Как оказалось, участники, которые ели по пять порций фруктов и овощей в день, имели наибольшую продолжительность жизни, на 13 процентов меньший риск смерти от различных причин, а риск их смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 12 процентов, от рака — на десять процентов, от респираторных заболеваний — на 35 процентов.

Исследователи предупредили, что не все фрукты и овощи одинаково полезны для организма. Так, употребление крахмалистых овощей, например гороха, кукурузы, картофеля, не было связано со снижением риска смерти от различных причин или определенных хронических заболеваний. Наиболее полезными оказались зеленые листовые продукты, а также фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С, такие как цитрусовые, ягоды и морковь.

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
Исследователи предупредили, что не все фрукты и овощи одинаково полезны для организма.
4 апреля 2021  18:34
Ученые определили лучший режим питания для долголетия
47
Самарским рыбакам ограничат улов
4 апреля 2021  13:11
Самарским рыбакам ограничат улов
736
В Самаре хотят отловить в два раза больше бездомных собак
4 апреля 2021  12:28
В Самаре хотят отловить в два раза больше бездомных собак
240
Весь список

Здравоохранение
Облегченный вариант препарата
4 апреля 2021  15:28
Использование препарата "Спутник Лайт" для вакцинации вдвое снижает риск заражения коронавирусом
164
70 человек заболели в Самаре.
4 апреля 2021  14:29
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
193
В Самарской области за сутки на 4 апреля выявлены 200 заболевших коронавирусом
4 апреля 2021  13:28
В Самарской области за сутки на 4 апреля выявлены 200 заболевших коронавирусом
242
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1834
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15590
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16695
Весь список
Туризм
Евророуминг: Интернет в Турции – выгодные предложения от Vodafone
3 апреля 2021  00:09
Евророуминг: Интернет в Турции – выгодные предложения от Vodafone
69
Возможности самарского туризма представили на выставке в Москве
2 апреля 2021  11:51
Возможности самарского туризма представили на выставке в Москве
431
Из Самары откроются рейсы в Каир
27 марта 2021  13:57
Из Самары откроются рейсы в Каир
982
Весь список
Образование
Это кульминационный этап проекта, который стартовал в сентябре.
2 апреля 2021  16:25
В Самаре идут съемки 11 сезона киноальманаха «И в шутку, и всерьез»
515
Этот вопрос стал главной темой очередной встречи «Сто вопросов к взрослому».
2 апреля 2021  14:28
«Почему Самара – космическая?»: рассказали в детском технопарке «Кванториум – 63 регион»
782
Доцент Самарского университета - самый цитируемый молодой математик России
2 апреля 2021  10:27
Доцент Самарского университета - самый цитируемый молодой математик России
475
Весь список

Культура
3 апреля 2021  21:36
Дмитрий Азаров открыл в Москве всероссийскую выставку легендарного живописца Григория Журавлева
453
Ей было 69 лет.
3 апреля 2021  16:01
В Москве скончалась советская и российская актриса театра и кино Нина Зоткина
607
Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.
3 апреля 2021  15:21
Клип Manizha - самый популярный среди участников «Евровидения-2021»
537
Весь список
Мир домашних животных
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
14 февраля 2021  08:44
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
2522
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
31 января 2021  21:01
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
4255
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
7 декабря 2020  23:17
Как подстричь когти собаке
15547
Весь список
Мода
Мы живем во времена, когда технологии существенно облегчают нашу жизнь. Например, сегодня, чтобы приобрести обувь, одежду или какие-либо аксессуары совсем необязательно посещать магазины и бутики.
9 марта 2021  00:22
Изысканная одежда, обувь и аксессуары категории «люкс» по выгодным ценам
647
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
28 февраля 2021  23:17
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
1073
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
2191
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 4 апреля выявлены 200 заболевших коронавирусом
4 апреля 2021  13:28
В Самарской области за сутки на 4 апреля выявлены 200 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
240
3 апреля 2021  21:36
Дмитрий Азаров открыл в Москве всероссийскую выставку легендарного живописца Григория Журавлева
Культура
453
В Самарской области обобщили пожелания родителей к меню школьников
3 апреля 2021  11:34
В Самарской области обобщили пожелания родителей к меню школьников
Социум
560
Главной темой совещания стало состояние аварийности на территории региона.
2 апреля 2021  18:49
Виктор Кудряшов провёл заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Политика региона
1256
Развитие аэропорта Курумоч обсудили в Самарской области
2 апреля 2021  13:35
Развитие аэропорта Курумоч обсудили в Самарской области
Транспорт
496
Весь список