 Ученые нашли в крови человека молекулы с омолаживающими свойствами

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В Южной Корее выявили три соединения, способные замедлять процессы старения кожи. Эти смолекулы вырабатываются редкой бактерией Paracoccus sanguinis, обитающей в кровотоке человека, пишет «Газета.Ru».



Ученые идентифицировали 12 различных индольных соединений, из которых шесть ранее не были описаны в научной литературе.



В ходе эксперимента три индольных метаболита (включая два новых) значительно снизили уровень активных форм кислорода, воспалительных белков и ферментов, разрушающих коллаген.



По словам авторов исследования, полученные данные открывают перспективы для создания новых средств по уходу за кожей и разработки терапий против возрастных изменений.





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