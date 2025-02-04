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Участники СВО находят новую работу при содействии службы занятости региона

4 февраля 2025 11:59
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Участники СВО находят новую работу при содействии службы занятости региона

Трудоустройство участников специальной военной операции и членов их семей - приоритетное направление работы службы занятости Самарской области. Специалисты оказывают содействие в трудоустройстве, профориентации и организации профессионального обучения.

Ветеран специальной военной операции Владимир Чиликин обратился за помощью в трудоустройстве в территориальный центр занятости населения «Работа России» Алексеевского района после демобилизации в сентябре прошлого года.

После прохождения профтестирования Владимир был трудоустроен на должность водителя комбинированной дорожной машины. Его обязанности включают очистку и обработку дорожного полотна, что требует высокой степени ответственности и внимательности - качеств, которые он развил во время службы.

 «После демобилизации я обратился в центр занятости, здесь помогли составить резюме и начали подбирать вакансии. В течение где-то полутора месяцев мне нашли работу. В это время меня приглашали на тесты, на мероприятия, проводимые службой занятости», - рассказал Владимир Чиликин.

Супруга Владимира, Елена, является участницей женского клуба при кадровом центре «Работа России». В клубе женщины обучаются новым навыкам и знакомятся с трендами рынка труда, что помогает им изменить карьерный трек или повысить благосостояние.

«Мы стараемся уделить особое внимание участникам специальной военной операции и их родным, - отметила Светлана Палатова, руководитель территориального центра занятости населения Алексеевского района, - предлагаем целый ряд услуг, приглашаем на тематические клубы, круглые столы с участием представителей администрации района, социальных служб, чтобы более подробно предоставить информацию о возможных мерах поддержки».

Напомним, в Самарской области по решению губернатора Вячеслава Федорищева до 23 февраля 2025 года сохранена единовременная выплата в 4 млн рублей при заключении контракта с Минобороны РФ. Всего за первый год службы военнослужащие, подписавшие контракт до указанной даты, получат 7 млн рублей.

Для участников СВО и членов их семей в регионе действуют льготы и социальные гарантии – всего более 40 мер поддержки, в том числе возможность списания долгов по кредитам до 10 млн рублей для бойцов и их жен. Служба занятости Самарской области предлагает персональное сопровождение и содействие тем, кто решит заключить контракт. Подробнее по тел. 8-939-712-93-87.

 

Фото – Минтруд Самарской области

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