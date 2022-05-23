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Участники Студвесны рассказали Сергею Кириенко о своих впечатлениях

23 мая 2022 22:11
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Среди очевидных плюсов фестиваля этого года они назвали масштаб мероприятий, большое количество локаций, "выход" Студвесны в город и красоту самой Самары.

Перед церемонией закрытия XXX Российской студенческой весны первый замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров осмотрели фестивальный городок и пообщались со студентами и организаторами фестиваля.

Сергей Кириенко, Дмитрий Азаров и Игорь Комаров в понедельник, 23 мая, прогулялись по второй очереди самарской набережной, где продолжают работу площадки фестиваля. В шатре Российского союза молодежи на берегу Волги участники Студвесны поделились впечатлениями от города и насыщенной программы.

- Что понравилось в Самаре? Кто из вас не на первой Студенческой весне, чем отличается эта? - поинтересовался у ребят первый замруководителя администрации Президента РФ.

Студенты долго не раздумывали. Среди очевидных плюсов фестиваля этого года они назвали масштаб мероприятий, большое количество локаций, "выход" Студвесны в город и красоту самой Самары. «Город сказочный», подтвердил Сергей Кириенко.

 Особое впечатление на участников произвело грандиозное открытие, которое состоялось на стадионе "Солидарность Самара Арена".

- Я вам завидую, что вы это видели! А я по телевизору смотрел, - рассказал студентам Сергей Кириенко.

 

- Все делегации приветствовал 45-тысячный стадион, когда они выходили - это было круче, чем на Олимпиаде. Во всяком случае, встречали точно гораздо теплее, - отметил Дмитрий Азаров.

Сами участники фестиваля пообещали обязательно вернуться в Самару и поблагодарили за возможности, которые подарили им фестиваль и город: раскрыть таланты, прокачать навыки, развить идеи и встретить много новых, интересных людей.

 

Фото:   правительство СО

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