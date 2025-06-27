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Участники спецоперации получили ключи от новых автомобилей и удостоверения ветеранов боевых действий

27 июня 2025 19:24
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В процессе вручения удостоверений и после, в процессе общения Защитники озвучили новые предложения по мерам поддержки ветеранов СВО и их близких, обсудили проблемные ситуации.

27 июня в самарском филиале фонда «Защитники Отечества» состоялось торжественное вручение автомобилей с ручным управлением ветеранам спецоперации из Тольятти Алексею Кнолю и Ярославу Кабанову. Ключи от автомобилей вручил Первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

Алексей Кноль с октября 2023 года по январь 2024 года в звании младшего сержанта принимал участие в специальной военной операции. При выполнении боевой задачи по эвакуации раненого бойца летом прошлого года был атакован дроном-камикадзе, в результате чего получил минно-взрывную травму. Передвигается с использованием кресла-коляски, имеет несколько наград – медаль «За отвагу» ДНР, медаль участника СВО, и Александрийский крест. 

Ярослав Кабанов принимал участие в специальной военной операции с декабря 2022 года по август 2024 года в звании рядового. В ходе выполнения боевого задания также получил тяжелое минно-взрывное ранение, передвигается с использованием протезов нижних конечностей. Герой активно занимается спортом, в качестве защитника выступает в составе команды «Лада-следж». Награжден медалями «За отвагу», «За разминирование», орденом «За Доблесть» II ст. от ЛНР. 

При поддержке самарского филиала фонда ветераны прошли реабилитацию, их обеспечили техническими средствами реабилитации, проведена и адаптация жилого помещения. Защитники прошли обучение на управление автомобилем с ручным управлением в ДОСААФ и сегодня стали обладателями новых автомобилей, которые предоставил Госфонд «Защитники Отечества». Новые «Гранты» оборудованы кондиционером, автоматической коробкой передач, а также приводом ручного управления.

«Я очень рад и счастлив получить новый автомобиль – большое спасибо фонду «Защитники Отечества»! К вождению автомобиля готов, в своих силах уверен – в начале обучения в автошколе было немного непонятно, но освоился быстро и теперь буду водить в удовольствие», – рассказал Ярослав Кабанов. 

Напомним, в прошлом году три автомобиля ветеранам вручила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. В настоящее время 11 ветеранов СВО из Самарской области обучаются вождению автомобиля с ручным управлением в автошколе ДОСААФ, по завершении обучения им также будут вручены автомобили.

После вручения автомобилей перешли к не менее важному и ответственному событию – вручению удостоверений ветеранов боевых действий. 

«Каждый из участников СВО совершил настоящий подвиг. Вы выполняли свой долг в тяжелейших условиях – по интенсивности огня и применению высокоточного оружия современные боевые действия вышли на новый уровень. Но сила и характер российского Воина способны преодолеть любые сложности. Очень рассчитываем на вашу активную жизненную позицию, уверен, что каждый найдет себе достойное применение на благо региона и страны», – обратился к ветеранам первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. 

В числе получивших удостоверение ветерана боевых действий сегодня - выпускник первого потока региональной программы «Школа героев» Матвей Мартемьянов. Он находился в зоне СВО с 2022 года. Вернулся на гражданку после тяжелого ранения, однако без дела сидеть не смог - открыл мастерскую по производству беспилотников. Вместе с командой регулярно отправляет технику на передовую и проводит уроки мужества для школьников. 

«Это одно из первых дел, чем я начал заниматься, как вернулся с СВО. И мы только наращиваем объемы, чтобы больше парней вернулось домой. Как считает наша команда: один поставленный на фронт дрон - это одна спасенная жизнь наших парней», - рассказал Матвей Мартемьянов.

В Самарской области действует более 40 региональных мер социальной поддержки ветеранов и участников СВО и их близких. Огромное внимание этому вопросу уделяет губернатор Вячеслав Федорищев. 

«Это и трудоустройство, и обучение, региональная программа «Школа героев». Уже есть ребята-выпускники, которые занимают должности в органах государственной и муниципальной власти, реализуют свои проекты, чтобы изменить жизнь к лучшему в стране и в регионе. Наша большая задача, наша миссия - это служение Родине и помощь всемерная, всесторонняя нашим защитникам Родины, их детям, их семьям», – отметила руководитель самарского филиала фонда, член общественного совета программы «Школа героев» Наталья Полянскова.

В процессе вручения удостоверений и после, в процессе общения Защитники озвучили новые предложения по мерам поддержки ветеранов СВО и их близких, обсудили проблемные ситуации – ряд вопросов удалось решить оперативно, а ряд инициатив будет прорабатываться. 

 

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Самарской области

 

Теги: Самара

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