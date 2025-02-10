Участники «Школы мэров» прошли обучение в Якутии

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Это был третий очный образовательный модуль программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров». Программа разработана по поручению Президента России Владимира Путина и реализуется ВШГУ Президентской академии при поддержке Администрации Президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

На обучающей сессии участники программы рассмотрели вопросы стратегического развития муниципальных образований, их участия в реализации национальных проектов, вопросы разработки и реализации мастер-планов территорий, создания и развития промышленной инфраструктуры, развития креативной экономики.

По словам директора Дирекции регионального развития ВШГУ Президентской академии Евгения Подшивалова, слушатели программы получили возможность изучить накопленный опыт, практики, управленческие технологии, чтобы в дальнейшем применять их для решения задач развития своих муниципалитетов с учетом достижения национальных целей развития России.

Чиновники со всей страны выезжали в муниципальные образования Якутии, особые экономические зоны, на предприятия, посещали организации, где знакомились с уникальным опытом Республики Саха (Якутия) по реализации крупных инвестиционных проектов в условиях Крайнего Севера.



«На мой взгляд, очень полезно узнать те успешные практики и кейсы, которые позволяют принимать эффективные управленческие решения в крайне сложных условиях. Надо понимать, что большая часть территории республики Саха расположена в зоне вечной мерзлоты и экстремально низких температур. Тем не менее коллегам удается добиться значительных результатов сразу в нескольких направлениях: в развитии экономики, социальной сферы, а также в повышения качества жизни людей. Думаю, мы обязательно воспользуемся практиками настройки работы предприятий ЖКХ, транспорта, инфраструктуры», – отметил глава Промышленного района г.о. Самара, участник «Школы мэров» ВАРМСУ Данил Морозов.

Экспертами программы выступают представители Правительства РФ, Минвостокразвития России, государственной корпорации «ВЭБ.РФ», Дом.РФ, Восточного центра государственного планирования, других экспертных организаций.

В рамках модуля участники программы встретились с Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым, а также с руководителями региональных органов и органов местного самоуправления города Якутска и других муниципальных образований.

На этих встречах участники изучили лучшие практики работы предприятий ЖКХ, транспорта, организаций сферы образования, культуры, индустрии гостеприимства, инновационной инфраструктуры.

Четвертый поток слушателей третьего модуля в конце февраля посетит Иркутскую область.



Напомним, в октябре 2024 года в Москве проходил первый модуль образовательной программы «Школа мэров» для представителей муниципального сообщества. Программа рассчитана на 500 академических часов в шести тематических модулях. Участники будут перенимать опыт в муниципалитетах 10 регионов.