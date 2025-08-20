 Участники ПДС Самарской области получат от государства софинансирование взносов за 2024 год

168

Количество договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) в Самарской области превысило 144,5 тысячи по данным на 1 июля 2025 года. Как стало известно, Правительством Российской Федерации принято решение о выделении средств на софинанисрование долгосрочных сбережений граждан по взносам, внесенным в ПДС в 2024 году. На эти цели будет направлено 51,8 млрд рублей.

«С 2025 года правительство предусмотрело возможность софинансирования со стороны государства до 36 тысяч рублей в год. Сегодня мы выделим на эти цели около 52 миллиардов рублей», — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. По словам главы правительства, первые результаты показывают высокий интерес граждан к этому инструменту, многие переводят в программу и пенсионные накопления.

Программа долгосрочных сбережений — один из механизмов позаботиться о своем финансовом будущем. Она действует с 1 января 2024 года. Этот сберегательный продукт можно оформить в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Он помогает сформировать капитал для приоритетных целей – например, покупки жилья или обучения детей, а также получить дополнительные выплаты в будущем. Участник программы самостоятельно делает взносы на свой счет и может претендовать на софинансирование от государства в размере до 360 тысяч рублей за 10 лет участия.

В Министерстве финансов РФ уточнили, что средства софинансирования за 2024 год будут зачислены на счета граждан до конца августа.

Фото: Минфин РФ