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Участники форума «iВолга» собрали карту ПФО

28 июля 2022 19:22
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В начале форума каждой региональной делегации были розданы части большой (3 на 3 метра) деревянной карты Приволжского федерального округа.

28 июля в 63-м регионе находится с рабочим визитом полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округа Игорь Комаров. Вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым они оценили масштаб Х Молодежного форума ПФО «iВолга». 

На фестивальной поляне Полпред и Губернатор осмотрели на ряд площадок и наградили победителей финала чемпионата "iВолги" по футболу. Лучшей стала команда смены "Управляй будущим", вторые - ребята из "Делай дело", а замкнули призовую тройку футболисты смены "Творческий процесс". Дмитрий Азаров и Игорь Комаров также вручили игрокам и тренерам памятные подарки.

Сегодня же на форуме прошла торжественная церемония сборки карты ПФО. Напомним, что в начале форума каждой региональной делегации были розданы части большой (3 на 3 метра) деревянной карты Приволжского федерального округа. В течение нескольких дней творческие группы от каждого из 14 регионов ПФО изучали искусство каллиграфии и леттеринга и расписывали карты своих регионов в разных техниках.

Так, творческие команды в составе двух человек от каждой делегации прошли мастер-класс по каллиграфии с мастером Николаем Вороновым.

Участники наносили на карту своего субъекта тэги - ассоциации со свои регионом, которые были разработаны делегациями областей, краев и республик. Каждая команда собрала список из 30 слов-тегов, которые описывают их территорию.

Вместе с полпредом Президента в ПФО, губернатором Самарской области, врио главы Саратовской области Романом Бусаргиным и врио главы Марий Эл Юрием Зайцевым участники форума установили последние фрагменты карты на общую основу.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

Теги: Мероприятия

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