участники форума «иВолга» смогут получить грантовую поддержку своего проекта до 1 миллиона рублей

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Открылся приём заявок на конкурс Росмолодёжь.Гранты в рамках Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы. Принять участие смогут зарегистрированные участники форума — молодые люди от 14 до 35 лет из всех регионов России. Подать заявку можно до 18 июля (до 17:00, московское время) на платформе myrosmol.ru.

Росмолодёжь.Гранты – сервис для молодёжи, который помогает поддержать социальные инициативы и воплотить мечты в реальность. Благодаря конкурсу молодёжь получает шанс реализовать собственные инициативы при поддержке государства. Проекты в рамках форума «иВолга» принимаются в рамках 18 номинаций и могут быть посвящены развитию добровольчества, просвещению, патриотическому воспитанию, экологии, креативным индустриям, бизнесу и другим социально значимым направлениям. Размер поддержки — от 5 тысяч до 1 миллиона рублей.

Участники защитят свои проектные инициативы прямо на площадке форума. Идеи участников будут оценивать специально приглашенные эксперты Росмолодёжь.Гранты. Победители публичных защит станут известны в ходе образовательной программы и будут рекомендованы к грантовой поддержке, а также получат сопровождение наставников.

Для успешной защиты участников планируется проведение вебинаров и онлайн-консультаций. Все актуальные новости конкурса доступны в официальном чате.

«Защита проекта на «иВолге» — это очень яркий опыт. Волнение было, но поддержка со стороны экспертов и других участников вдохновляла. После защиты многие подходили, интересовались, предлагали помощь — чувствовалась настоящая команда единомышленников. Наш проект вырос из реального запроса: у многодетных семей часто нет ресурсов и возможностей для совместного отдыха и общения. Мы хотели создать пространство, где родители могут перезагрузиться, а дети — найти друзей, получить новые знания и впечатления. Благодаря гранту мы уже реализуем программу для 240 членов семей из Самарской области. До августа 2025 года пройдут туристические выезды, тренинги и мастер-классы — всё, чтобы семьи почувствовали поддержку и стали ближе друг к другу» – поделилась опытом победитель конкурса Росмолодёжь.Гранты в рамках форума «иВолга» в 2024 году Анна Бутакова.

В 2024 году конкурс на «иВолге» собрал 188 заявок, грантовый фонд составил 10 миллионов рублей. Победителями стали 24 участника — им торжественно вручили сертификаты на церемонии закрытия форума.

Молодёжный форум ПФО «иВолга», организованный в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети», пройдёт с 24 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области. Форум соберёт 1400 участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей страны.

В 2025 году образовательная программа «иВолги» реализуется через сюжетную игру, где каждый участник станет активным участником процесса. Помогут им в этом игропрактики, которые прямо сейчас проходят обучение и учатся погружать участников в механику и правила сюжетной игры.

Участники будут распределены по семи профилям: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление». В рамках этих профилей молодёжь будет работать над прикладными задачами, изучать историю и биографию выдающихся россиян, а также разрабатывать коллективную концепцию «мечта молодёжи России».

Тема сохранения исторической памяти в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне станет одной из ключевых направлений форума. А продолжение сотрудничества с Движением Первых поможет развивать молодёжные инициативы и обеспечит обмен опытом между участниками и региональными отделениями Движения. Молодые активисты смогут представить идеи по развитию Движения в своих субъектах, вступить в ряды наставников и получить поддержку на реализацию проектов.

Подробную информацию о форуме можно узнать в социальных сетях «иВолги»: телеграм-канале и группе ВКонтакте.

Организаторами молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» выступают: Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторами форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь.Форумы.