Участниками Кадрового форума БАС в Самарской области стали более 10 тысяч человек

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В Тольятти завершил работу Кадровый форум беспилотных авиационных систем 2025, организованный АНО «Университет 2035» совместно с Правительством Самарской области и деловым изданием «Ведомости».

Знаковым событием форума стал запуск Ассоциации производителей и разработчиков БАС.

«Создали ее для кооперации команд, кто заинтересован в развитии отрасли. Подписали меморандум с первыми участниками Ассоциации. Приглашаем новых партнеров со всей страны к совместной работе!», - отметил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Федорищев.

Двухдневный форум прошел в гибридном формате: можно было принять участие очно, а также присоединиться к трансляции. Общее число участников превысило 10 тысяч человек.

«Самарская область является флагманом развития новой отрасли, которую мы сегодня определяем для себя как стратегическую. Регион входит в первую десятку субъектов страны по числу производителей БАС, - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Кадровый форум дал огромный импульс развитию взаимодействия между участниками рынка, позволил определить дальнейшие шаги и в вопросах сценариев применения БАС, и в вопросах подготовки профильных специалистов».

Второй день форума был посвящён обмену мнениями, обсуждению совместных проектов и поиску оригинальных решений. Весь день на площадке технопарка «Жигулёвская долина» проходили панельные дискуссии и тематические круглые столы.

Участники обсудили лучшие практики в подготовке кадров для БАС, внедрение беспилотников в сельском хозяйстве, создание и развитие региональных центров подготовки кадров для отрасли беспилотия, развитие НПЦ БАС как новой модели карьеры, образовательные траектории работы со школьниками в направлении беспилотных технологий, а также подготовку технологических предпринимателей для отрасли на базе создаваемых в регионе студенческих кампусов.

В ходе «Кадрового форума беспилотных авиационных систем 2025» в Тольятти «Университет 2035», министерство науки и высшего образования Самарской области, Тольяттинский государственный университет и компания «Транспорт будущего» договорились вывести на мировой уровень центр беспилотной авиации, который формируется в Самарской области в соответствии с поручением президента России по итогам январских совещаний.

Важным событием Форума стало подписание ряда соглашений о сотрудничестве, которые направлены на формирование, развитие и укрепление сотрудничества в рамках подготовки кадров в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

«Университет 2035» 6 июня договорился о сотрудничестве с АНО «Дирекция межвузовского кампуса Самарской области» для системной поддержки процесса создания концепции межвузовского кампуса с учетом регионального контекста и с компанией «Лаборатория будущего» для подготовки, организации и проведения серии образовательных программ. Проект нацелен на популяризацию отрасли БАС через образовательные и профориентационные практики, взаимодействие бизнеса и образования.

«Поволжская машиноиспытательная станция» и Самарский государственный аграрный университет подписали соглашение о научном сотрудничестве. Оно предусматривает проведение совместных НИОКР в области агропромышленного комплекса и внедрение их результатов в производство.

Технопарк «Жигулевская долина» договорился с «Технопарком Мордовия» о разработке и проведение образовательных программ для повышения квалификации кадров в сфере БАС, проектов законодательных и других актов государственного регулирования беспилотной отрасли. Компания «Транспорт будущего Самара» и «Технопарк Мордовия» наметили совместную разработку и проведение образовательных тренингов.

Финальной частью Форума стала пленарная сессия, на которой подвели итоги мероприятия и обозначили перспективы развития отрасли. Модератор сессии, ректор «Университета 2035» Дмитрий Кайсин резюмировал: «Второй день "Кадрового форума БАС" в Самарской области показал, что обсуждать тему кадров, конечно, нужно, затрагивая и вопросы развития инфраструктуры, и строительства кампуса мирового уровня в Самаре, и вопросы региональной сети. А также вопросы взаимодействия между научно-производственными центрами, вопросы применения количества образовательных программ и систем обучения и подготовки кадров. Поэтому "Кадровый форум БАС 2025" вышел за рамки чисто образовательной тематики и затронул вопросы развития всей отрасли в целом».

Напомним, что президент России Владимир Путин поставил задачу подготовить к 2030 году до 1 млн отечественных специалистов для отрасли беспилотных технологий. Теме развития отрасли БПЛА будет посвящён международный форум, подготовка которого ведётся в настоящее время по поручению главы государства. Кадровый форум БАС в Самарской области выступил пробной площадкой, осветив ряд ключевых задач и консолидировав участников отрасли – представителей федеральных и региональных органов власти, участников научного и образовательного сообщества, компаний в области разработки и производства беспилотных авиационных систем. Эта масштабная работа ведется по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области