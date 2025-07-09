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Участник «Школы героев» встретился с подростками в лагере «Волжский Артек»

9 июля 2025 13:04
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участник «Школы героев» встретился с подростками в лагере «Волжский Артек»

В детском оздоровительном лагере «Волжский Артек» прошла встреча подростков с участником специальной военной операции Артёмом Пащуком. В формате открытого диалога ветеран поделился с ребятами своим опытом, рассказал о фронтовых испытаниях и трудностях возвращения к мирной жизни.

Артём Пащук ушёл на фронт в первые дни СВО, был ранен под Авдеевкой, а после госпиталя продолжил служить стране уже в гражданской жизни. Сегодня он – участник второго потока «Школы героев». Проект инициирован губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и является продолжением президентской программы «Время героев».

«В Школу героев я пришёл за новыми знаниями. Мир не останавливается, и после увольнения с военной службы я хочу быть полезным России и Самарской области», – отметил Артём Пащук.

Сейчас ветеран помогает бывшим сослуживцам решать бытовые и бюрократические вопросы, оказывает психологическую поддержку, а встречи с подростками стали для него ещё одним важным направлением работы.

«Когда разговариваешь с человеком, который сам всё видел и пережил, – это совсем другое. В интернете много неправды, а здесь можно узнать правду из первых уст», – поделился впечатлениями участник встречи Алексей Герасимов.

По словам Дарьи Новиковой, заместителя директора лагеря, такие встречи всегда вызывают живой отклик у детей.

«Ребята активно задают вопросы, возникает настоящий диалог. Мы также сотрудничаем с патриотическими организациями, отправляем рисунки и поделки детей, чтобы поддержать тех, кто защищает нашу страну», – рассказала Дарья Новикова.

Подобные мероприятия укрепляют связь между поколениями, помогают молодёжи осознать ценности долга, чести и любви к Родине.

Фото – газета «Волжская коммуна»

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