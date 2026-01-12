Участник программы «Время героев» Сергей Карасев назначен заместителем главы Самары

Участник программы «Время героев» Сергей Карасев, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами и двух орденов Мужества назначен заместителем главы городского округа Самара.

В июне 2025 года он стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Наставником Сергея Карасева в ходе обучения выступает глава города Самары Иван Носков. Он выразил уверенность, что Сергей будет успешен в новой должности:

«Программа «Время героев», инициированная Президентом России, – это возможность усилить управленческую команду любого муниципалитета и региона. Ее участники уже проявили лидерские и управленческие качества в сложнейшей боевой обстановке и теперь проявляют их в мирной жизни. Ответственность, оперативность, взвешенность в принятии решений особенно важны сейчас, когда наша страна находится под колоссальным внешнеполитическим давлением. Сергей Павлович уже стал частью команды развития города Самары. Уверен, он будет успешно решать задачи, связанные с поддержкой бойцов, ветеранов СВО и их семей», – сказал глава города Самары Иван Носков.

Фото: пресс-служба администрации Самары