Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
Экспресс-маршруты  до аэропорта Курумоч в новогодние праздники перевезли 4305 пассажиров
Пассажирские перевозки до Рождествено выполняются по новому графику
Врач Клиник СамГМУ напомнила, как уберечь уши,горло и нос в зимний период
В 2025 году в Красноярском районе введены в эксплуатацию два новых фельдшерско-акушерских пункта — в селах Висловка и Шилан.
В Красноярском районе открыты 2 современных ФАПа
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
С 31 декабря по 12 января, на территории Самарской области произошло 124 техногенных пожара.
В праздники подразделения МЧС СО выезжали на ликвидацию 124 пожаров
12 января в Самаре временно приостановили работу отделений МФЦ
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В праздники подразделения МЧС СО выезжали на ликвидацию 124 пожаров

162
С 31 декабря по 12 января, на территории Самарской области произошло 124 техногенных пожара.

В период выходных и праздничных дней, с 31 декабря по 12 января, на территории Самарской области произошло 124 техногенных пожара. Погибли 4 человека, спасен 31 человек.

2 января произошел пожар в квартире многоквартирного жилого дома в г.о. Новокуйбышевск. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В результате пожара погибших нет, пострадали 6 человек, в том числе 1 ребенок.
Причина пожара - аварийный режим работы электропроводки.

4 января горели 3 многоквартирных дома в Самарском районе города Самары. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В результате пожара погибли два человека.
Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

За указанный период для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 65 раз.

Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

Произошло 3 случая отравления угарным газом в Комсомольском районе города Тольятти, в Советском и Промышленном районах города Самара.

В результате происшествий погибших нет, пострадали 6 человек, в том числе 4 ребенка. Пострадавшие были госпитализированы.

Предварительные причины происшествий - нарушение правил эксплуатации газового оборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС

Новости по теме
На страже безопасности были задействованы 292 сотрудника и 22 единицы техники.
08 января 2026, 11:03
Сотрудники МЧС СО обеспечили безопасность рождественских богослужений
На страже безопасности были задействованы 292 сотрудника и 22 единицы техники. Общество
822
В том числе горел автосервис на площади 100 кв.м в Кировском районе Самары.
03 января 2026, 20:50
За прошедшие сутки в Самарской области ликвидированы 11 пожаров
В том числе  горел автосервис на площади 100 кв.м в Кировском районе Самары. Происшествия
716
В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ Севера — Белый Медведь.
24 декабря 2025, 16:57
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ... Здравоохранение
1454
В центре внимания
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
14
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
330
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
266
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
1268
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
987
