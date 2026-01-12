В праздники подразделения МЧС СО выезжали на ликвидацию 124 пожаров

В период выходных и праздничных дней, с 31 декабря по 12 января, на территории Самарской области произошло 124 техногенных пожара. Погибли 4 человека, спасен 31 человек.



2 января произошел пожар в квартире многоквартирного жилого дома в г.о. Новокуйбышевск. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В результате пожара погибших нет, пострадали 6 человек, в том числе 1 ребенок.

Причина пожара - аварийный режим работы электропроводки.



4 января горели 3 многоквартирных дома в Самарском районе города Самары. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В результате пожара погибли два человека.

Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.



За указанный период для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 65 раз.



Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.



Произошло 3 случая отравления угарным газом в Комсомольском районе города Тольятти, в Советском и Промышленном районах города Самара.



В результате происшествий погибших нет, пострадали 6 человек, в том числе 4 ребенка. Пострадавшие были госпитализированы.



Предварительные причины происшествий - нарушение правил эксплуатации газового оборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО