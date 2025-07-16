Я нашел ошибку
Главные новости:
Госдума одобрила повышение ряда пошлин для автовладельцев
Госдума одобрила повышение ряда пошлин для автовладельцев
В России изменятся правила поступления на госслужбу с 2026 года
В России изменятся правила поступления на госслужбу с 2026 года
Вода в Волге в Самарской области стала прохладней
Вода в Волге в Самарской области стала прохладней
Тольяттинца обманул мошенник, который представился сотрудником компании телефонной связи
Тольяттинца на 3 млн обманул мошенник, который представился сотрудником компании телефонной связи
Участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России х Вкусная Казань» помогает развивать экспорт региона
Участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России х Вкусная Казань» помогает развивать экспорт региона
Электроснабжение будет приостановлено в ряде домов поселка Толевый
Электроснабжение будет приостановлено в ряде домов поселка Толевый
Полицейские изъяли из квартиры 19-летней девушки в Чапаевске более 260 г криминальной «соли»
Полицейские изъяли из квартиры 19-летней девушки в Чапаевске более 260 г криминальной «соли»
В Самарской области создали карту бесплатных точек доступа к интернету
В Самарской области создали карту бесплатных точек доступа к интернету
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.96
-0.41
EUR 91.15
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России х Вкусная Казань» помогает развивать экспорт региона

16 июля 2025 11:30
105
Участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России х Вкусная Казань» помогает развивать экспорт региона

Самарские фермеры приняли участие в работе гастрономического фестиваля, который в этом году впервые покинул пределы Москвы и состоялся 12-13 июля в столице Татарстана.

«Вкусы России» – часть масштабной программы по продвижению уникальных региональных продуктов и поддержке отечественных производителей, которую Минсельхоз России реализует с 2020 года по поручению Президента страны Владимира Путина.

«125 производителей приехали со всего мира и ещё 40 российских сельхозтоваропроизводителей, которых мы отобрали. От Калининграда до Владивостока заявилось очень много фермеров, которые хотели участвовать в этом проекте, продемонстрировать свой национальный колорит, кухню, поделиться своими рецептами и, конечно, наладить контакты с постоянными клиентами», – отметила на открытии гастрофеста заместитель министра сельского хозяйства России Ксения Шевелкина.

Самарскую область представили три агропредприятия: производитель тушеной говядины «Савия-Фуд» из Хворостянского района, компания по изготовлению фруктовой и ягодной пастилы «Наши сласти» из Большечерниговского района и сыроварня «Viva Speranza» из Красноярского района.

«На фестиваль «Вкусы России» мы ездим каждый год, впечатления самые положительные. Наша продукция пользовалась огромным спросом. Мы привезли премиум-тушенку из мраморной говядины, паштет из говяжьей печени, яблочный сок. Было много полезных знакомств, и мы договорились о поставках в 6 магазинов в Казани», – поделилась впечатлениями генеральный директор ООО «Савия-Фуд» Евгения Бесчетнова.

Мероприятие призвано привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса, а также помочь создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий регионов России и предложить на экспорт эксклюзивную, крафтовую продукцию.

«Вернулись с фестиваля с приятным послевкусием. Впечатлили красота, масштаб, гостеприимство. Мы достойно представили наш регион многообразием продукции с уникальными вкусовыми качествами в яркой упаковке. Мы были единственным производителем фермерской пастилы без сахара, нам удалось установить новые контакты и точки продаж в республике Татарстан», – пояснила идейный вдохновитель бренда «Наши сласти» Юлия Смолякова.

«Мы привезли сыры премиальных сортов, брали понемногу, но с интересом. В Казань приезжают много туристов, и большинство из них были посетителями фестиваля. Самарская область достойно выглядела на фоне других регионов», – рассказала об участии в фестивале управляющая фермой «Viva Speranza» Ольга Дорожкова.

Отметим, большим спросом в регионах России и за рубежом пользуется продукция пищевой и перерабатывающей промышленности Самарской области. география поставок которой, в текущем году охватывает 45 стран. 

По итогам 1 полугодия 2025 года регион занимает лидирующее место среди субъектов Приволжского федерального округа по экспортным поставкам напитков и кондитерской продукции.

Развитие экспортного потенциала Самарской области, реализуя задачи федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», – одно из важных направлений в развитии Самарской области на ближайшие годы. Глава региона Вячеслав Федорищев поставил задачу сформировать эффективную и комплексную систему государственного стимулирования внешнеэкономической деятельности и поддержки экспортно-ориентированных предприятий.

 

 

 

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
16 июля местами в Самарской области ожидается гроза, ливень
16 июля 2025  09:16
16 июля местами в Самарской области ожидается гроза, ливень
126
Брендированный двухэтажный туристический автобус расскажет москвичам и гостям столицы о Самарской области
15 июля 2025  21:02
Брендированный двухэтажный туристический автобус расскажет москвичам и гостям столицы о Самарской области
754
Экс-глава самарского МЧС Олег Бойко не отрицает факт взяток
15 июля 2025  20:19
Экс-глава самарского МЧС Олег Бойко не отрицает факт взяток
319
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
15 июля 2025  18:30
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
462
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
15 июля 2025  18:12
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
464
Весь список