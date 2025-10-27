Учащиеся тольяттинской школы креативных индустрий в числе победителей Всероссийского конкурса "Россия. Родина. Победа"

170

Поздравляем Волкову Дарью, Андрееву Полину, Игнатьеву Лизу, коллективы студии анимации и графического дизайна с победой в конкурсе! 0+

В конкурсе приняли участие дети, в возрасте от 8 до 17 лет из 40 регионов Российской Федерации. Работы прислали более 100 учреждений: из Владивостока и Сочи, из Ханты-Мансийска и Севастополя и многих других городов и поселков нашей необъятной Родины. Мастерство участников в номинациях: «живопись», «графика», «мультипликация», «фотография», «графический дизайн» оценивало профессиональное жюри.

Конкурс не только популяризует и стимулирует развитие детского художественного творчества, но и позволяет выявлять и поддерживать талантливых детей, развивать их познавательные способности, формировать у детей положительное отношение к творчеству.

1 ноября в рамках проведения II Всероссийского конкурса по изобразительному искусству "РОССИЯ. РОДИНА. ПОБЕДА" на базе учебных классов и мастерских детской художественной школы имени Марка Шагала пройдут мастер-классы от ведущих преподавателей и художников Академии Акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, Тольяттинского государственного университета и МБУ ДО ДХШ им.М.Шагала.

Студийцы Школы креативных индустрий будут принимать участие в съемке репортажа со всех мероприятий, встречать гостей, помогать в организации мастер-классов.

Фото: минкульт СО