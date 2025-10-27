Учащиеся тольяттинской школы креативных индустрий в числе победителей Всероссийского конкурса "Россия. Родина. Победа"

Я нашел ошибку
Главные новости:
Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле.
6500 участников зарегистрировались на массовый забег «Чистый спорт» в Самаре
Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима.
Бывший самарский адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
Проводятся следственные действия.
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении девушек в Самаре
Неправильное использование этих уходовых средств может нести серьезные риски для здоровья кожи.
Дерматолог: о вреде патчей и тканевых масок в домашнем уходе
Команды-победители продолжат борьбу на окружных этапах.
Объявлены победители регионального этапа конкурса «Моя профессия – ИТ» в Самаре
Врач пришел в медицину по примеру матери, которая много лет работала медицинской сестрой.
«Земский доктор»: в Ставропольской ЦРБ начал свою профессиональную карьеру новый врач-стоматолог
На данный момент подозреваемые задержаны, им изберут меру пресечения.
В Санкт-Петербурге злоумышленники пытались похитить футболиста «Зенита» и бизнесмена
В финале встретились самарские рапиристы братья Бородачевы — Кирилл и Антон. Победу в решающем поединке одержал Кирилл Бородачев.
Братья Бородачевы - призеры первых всероссийских соревнований нового сезона
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
-0.3
EUR 94.08
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Учащиеся тольяттинской школы креативных индустрий в числе победителей Всероссийского конкурса "Россия. Родина. Победа"

27 октября 2025 15:04
170
В конкурсе приняли участие дети, в возрасте от 8 до 17 лет из 40 регионов Российской Федерации.

Поздравляем Волкову Дарью, Андрееву Полину, Игнатьеву Лизу, коллективы студии анимации и графического дизайна с победой в конкурсе!  0+

В конкурсе приняли участие дети, в возрасте от 8 до 17 лет из 40 регионов Российской Федерации. Работы прислали более 100 учреждений: из Владивостока и Сочи, из Ханты-Мансийска и Севастополя и многих других городов и поселков нашей необъятной Родины. Мастерство участников в номинациях: «живопись», «графика», «мультипликация», «фотография», «графический дизайн» оценивало профессиональное жюри.

Конкурс не только популяризует и стимулирует развитие детского художественного творчества, но и позволяет выявлять и поддерживать талантливых детей, развивать их познавательные способности, формировать у детей положительное отношение к творчеству.

1 ноября в рамках проведения II Всероссийского конкурса по изобразительному искусству "РОССИЯ. РОДИНА. ПОБЕДА" на базе учебных классов и мастерских детской художественной школы имени Марка Шагала пройдут мастер-классы от ведущих преподавателей и художников Академии Акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, Тольяттинского государственного университета и МБУ ДО ДХШ им.М.Шагала.

Студийцы Школы креативных индустрий будут принимать участие в съемке репортажа со всех мероприятий, встречать гостей, помогать в организации мастер-классов.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Единственный гол забил полузащитник «Акрона» Стефан Лончар.
18 октября 2025, 20:25
«Акрон» одержал победу над «Пари НН» - 1:0
Единственный гол забил полузащитник «Акрона» Стефан Лончар. Спорт
897
После совещания Андрей Орлов ознакомился с работой Тольяттинской городской детской клинической больницы.
17 октября 2025, 20:18
Андрей Орлов провел совещание с главврачами медучреждений Тольятти
После совещания Андрей Орлов ознакомился с работой Тольяттинской городской детской клинической больницы. Здравоохранение
967
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
17 октября 2025, 18:44
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям. Общество
989
В центре внимания
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
153
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
212
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
212
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
500
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
653
Весь список