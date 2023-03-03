У жителей Самарской области есть возможность принять участие в международном конкурсе детского рисунка «Моя Россия»

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Продолжается прием заявок на международный конкурс детского рисунка «Моя Россия», организованный в рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным Десятилетия детства в России. Одна из задач конкурса - сохранение и развитие системы художественного образования в нашей стране. Самарская область занимает пятое место в стране по охвату детей программами дополнительного образования. В рамках реализации национального проекта «Образование» в регионе создан «Навигатор дополнительного образования». Он дает возможность конструировать индивидуальные образовательные траектории обучения: ребёнок и родители могут посмотреть все возможные детские кружки, сделать свой выбор и сразу записаться на занятия.

Конкурс детского рисунка «Моя Россия» в этом году проводится уже в пятый раз. Тема конкурса – «История России. События и герои». Участники могут осветить различные сюжеты, связанные с достижениями представителей самых разных областей и профессий, которые оставили след в истории нашего Отечества и родного края (Дмитрий Менделеев и Жорес Алферов, Александр Пушкин и Муса Джалиль, Михаил Кутузов и Георгий Жуков, Иван Грозный и Петр I, Фаддей Беллингсгаузен и Витус Беринг, Сергей Королев и Юрий Гагарин, Николай Панин-Коломенкин и Лев Яшин). Также темами работ могут быть научные открытия и изобретения, достижения в культуре и спорте, прорыв в космос и развитие народного хозяйства, слава русского оружия – и многие другие страницы нашей истории. Сюжеты и герои могут быть как общероссийские, так и принадлежать любому народу нашей страны.

Прием заявок осуществляется на сайте my-russia.org до 31 марта 2023 года. Рекомендуется добавлять к работе описание, поскольку будет оцениваться не только художественный уровень работы, но и выбор сюжета, его оригинальность и проработка темы.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет 2 июня 2023 года в Санкт-Петербурге.

Победители конкурса получают ценные призы и подарки, общий призовой фонд конкурса составляет более 300 000 рублей. Каждый участник получит именной сертификат, педагог – благодарственное письмо.

Параллельно с конкурсом детского рисунка на его площадке стартует конкурс для педагогов. Тема конкурса такая же, как и у детей: «История России. События и герои».

Конкурсы проходят при поддержке Российской Академии художеств, Президентского фонда культурных инициатив, Межрегиональной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации.

Дополнительная информация

Конкурс проводится в целях поиска и выявления талантливых детей, предоставления им возможности для развития и созидательного творчества. Задачами конкурса являются формирование у детей ответственного отношения к истории России, ее выдающимся деятелям, формирование представлений ребенка о мире, системе ценностей, норм социальных отношений на основе положительных примеров и достижений соотечественников, воспитание патриотизма, формирование культурного кода на основе истории России, а также сохранение и развитие системы художественного образования в нашей стране, интеллектуальное, гармоничное развитие детей, формирование нового поколения на принципах дружбы, взаимопонимания, творчества.

В конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации, а также граждане других государств, владеющие русским языком. Возраст участников конкурса от 6 до 17 лет. Участники делятся по возрастным категориям: 6-10 лет; 11-14 лет; 15-17 лет. Один участник может представить на конкурс только одну творческую работу. Работу необходимо сопроводить письмом о том, что изображено на рисунке. Форма заявки на участие в конкурсе - https://my-russia.org/uchastvovat.html.

Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия» проводится с 2019 года. В предыдущих конкурсах приняли участие свыше 78 тысяч детей из более чем 600 городов и населенных пунктов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Фото: ru.freepik.com