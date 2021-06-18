У сызранского повара в кафе украли уникальное кольцо

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В полицию поступило сообщение от жителя города Сызрань 1983 года рождения. Мужчина сообщил полицейским, что работает поваром в одном из кафе Сызранского района и у него похищено ювелирное изделие. Заявитель перед сменой всегда снимал сделанное по индивидуальному заказу кольцо с уникальным орнаментом и камнями, стоимостью 30 тысяч рублей. Хранил потерпевший свое имущество в портмоне, которое оставлял в подсобном помещении.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников кафе. С их слов стражи правопорядка установили, что незадолго до инцидента в кафе появилась девушка – стажер, которая в день пропажи кольца нервничала, а на следующий - отпросилась с работы.

Сотрудники полиции предположили, что ранее не судимая жительница города Сызрань 1984 года рождения может быть причастна к происшествию. В ходе отработки мест возможного сбыта похищенного оперуполномоченные уголовного розыска установили, что девушка реализовала ювелирное изделие в одном из ломбардов города, предъявив документы на свое имя. Подозреваемую задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Похищенное имущество возвращено потерпевшему.