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В рамках национального проекта «Культура» у Самарского областного художественного музея в 2024 году появилось новое световое и выставочное оборудование, стеллажи для архивного хранения и современный реставрационный стол.



Выставочных мобильных стендов насчитывается 52 штуки - это мобильные конструкции, которые в музее планируют использовать в Мраморном зале для развески картин. Они укомплектованы освещением и подвесной системой, полностью готовы к эксплуатации и их можно устанавливать почти в любой конфигурации.

В музей также поставили 29 вертикальных витрин, среди них 10 в виде пеналов, с возможностью обзора экспонатов со всех сторон.



Выставочное оборудование оснащено специальным светом. Оно регулируемое, его можно поворачивать и менять не только силу, но и фокус освещения.

В музее появились выставочные подиумы.



Все это оснащение дает дополнительные возможности при проектировании выставочного пространства.



Выставочное оборудование оснащено стеклами по системе триплекс, если случайно оно будет во время эксплуатации разбито, то осколки не рассыпятся на людей или экспонаты. Они все останутся на защитной пленке-сеточке.

Еще одно ценное приобретение - появление отдельного, большого и удобного реставрационного стола.



Светлана Исанькина, реставратор Самарского областного художественного музея:

- Мы долго ожидали приобретения профессионального реставрационного стола. Его появление приносит множество преимуществ, таких как наличие ровной поверхности значительной площади, что позволяет работать с картинами крупного формата. Длина столешницы превышает по длинной стороне три метра рабочей поверхности (по другой стороне полтора метра). Она защищена от термического воздействия и обладает термостойкостью. Стол оснащен колесиками, что обеспечивает необходимую мобильность оборудования, и теперь мне не нужно обращаться за дополнительной помощью при его перемещении. Теперь на нем радостно и приятно работать.



Национальный проект «Культура», реализуется по решению Владимира Путина, Президента России. В 2023 году впервые в центре внимания нацпроекта стали музеи - в Самарской области был проведен капитальный ремонт 3 муниципальных музеев, техническое оснащение затронуло еще 13 музеев.

Фото: минкульт СО