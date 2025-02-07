У самарских школьников появилась возможность выиграть путевку в МДЦ «Артек»

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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева объявил о старте первого этапа Всероссийского конкурса юных исследователей « Универсум », который проводится в партнерстве с МДЦ «Артек». С 2018 года конкурс объединяет талантливых школьников со всей страны, предоставляя им уникальную возможность проявить себя в области гуманитарных наук.

К участию приглашаются ученики 8–10 классов из всех регионов России.

Конкурс направлен на вовлечение подростков в научные исследования в сферах языкознания, литературы, истории и психологии. Участники смогут не только проверить свои знания, но и познакомиться с единомышленниками, погрузиться в атмосферу научного поиска и представить свои работы в нестандартном формате.

Этапы конкурса

Первый этап (1 февраля – 31 марта 2025 г.) – тестирование на сайте конкурса по русскому и английскому языкам, литературе и истории.

Второй этап (1 апреля – 10 июня 2025 г.) – выполнение научно-исследовательского проекта по одному из направлений: русский язык, английский язык, литературоведение, психология, история. Проект включает лонгрид, графический постер и видеовизитку.

Третий этап (10–20 июля 2025 г.) – образовательный интенсив в Самарском университете им. Королева под руководством преподавателей социально-гуманитарного института.

Четвертый этап (1–22 сентября 2025 г.) – участие в тематической смене в МДЦ «Артек».

Самарские школьники традиционно активно участвуют в «Универсуме». Так, в 2024 г. из 25 финалистов восемь были из Самары и области. Для старшеклассников Самарской области конкурс – это шанс заявить о себе на всероссийском уровне и получить дополнительные баллы при поступлении в Самарский университет. Кроме того, участие в образовательном интенсиве на базе вуза позволит поближе познакомиться с ведущими преподавателями и перспективами обучения в одном из крупнейших университетов региона.

Победителей ждет не только насыщенная образовательная смена в «Артеке», но и публикация их работ в научно-популярном журнале, уникальный мерч и новые возможности для будущей карьеры.

Как принять участие?

Подать заявку и узнать подробности можно на официальном сайте конкурса «Универсум» и в группе «ВКонтакте».

Справка: Всероссийский конкурс юных исследователей «Универсум» включен приказом Министерства просвещения РФ №620 от 30.08.2024 г. в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2023/24 учебный год (п. 327 Перечня).