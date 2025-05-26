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У самарских росгвардейцев завершился зимний период подготовки

26 мая 2025 11:56
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У самарских росгвардейцев завершился зимний период подготовки

В соответствии с планом основных мероприятий боевой, профессиональной, служебной и физической подготовки сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Самарской области сдали зачеты по основным предметам.

В течение нескольких дней росгвардейцы демонстрировали свои теоретические знания по правовой, огневой, военно-политической подготовке, сдавали зачеты по физической подготовке на базе стадиона «Динамо». Также стражи правопорядка выполнили упражнения контрольных стрельб из табельного оружия, в том числе в условиях ограниченной видимости.

Помимо этого, в ходе проверки сотрудники и военнослужащие приняли участие в квалификационных испытаниях на присвоение, подтверждение или повышение классной квалификации.

Теги: Росгвардия

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