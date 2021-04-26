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У православных началась Страстная неделя

26 апреля 2021 11:45
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У православных началась Страстная неделя

Страстная неделя или седмица - особое время у православных верующих, крайняя неделя Великого поста перед празднованием Пасхи. Период посвящен последним дням земной жизни Спасителя Иисуса Христа.

В 2021 году седмица будет проходить с 26 апреля по 1 мая. В это время в храмах проходят особые службы, православные будто проживают эти дни вместе с Христом.

В период страстной недели, по сути, произошел завершающий акт боговоплощения: Господь своей смертью на кресте искупил грехи всех людей, затем сошел в ад и "сокрушил его силу", вывел оттуда всех праведников, пишет ГТРК Самара.

Что можно делать в Великий Понедельник 26 апреля:

Верующие чтят память святого ветхозаветного патриарха Иосифа, который был продан в рабство своими братьями. Это прообраз  страдающего Спасителя.

Также начало недели принято посвящать домашним делам и хлопотам, чтобы избежать этого в другие дни. Работа, связанная с землей, особенно благоприятно, все посевы будут очень удачными.

На стол можно ставить овощи, фрукты, мед, орехи и хлеб.

Что приветствуется делать на протяжении всей недели:

  • Посещать храмы и соблюдать пост.
  • На время отказаться от развлечений.
  • Наводить порядок в доме.
  • Помогать нуждающимся и осознавать собственные ошибки.

Чего категорически нельзя делать:

  • Завидовать или сплетничать.
  • Сквернословить.
  • Отказывать в помощи просящим.
  • Ходить на кладбище или вспоминать умерших.
  • Употреблять алкогольные напитки.
Теги: православие религиозные праздники Седмица христианство

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