У дистанционной занятости нет недостатков — уверен каждый третий самарец, работающий на удаленке

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города, работающие удаленно.

Вакансии на удаленке сейчас составляют 4—6% от общего числа вакансий (данные в целом по РФ).

Главное преимущество дистанционной занятости — возможность работать в любом месте, где есть интернет (60% опрошенных). Самарцы называют плюсами удаленки меньшее число отвлекающих факторов по сравнению с офисной работой (имеются в виду совещания, планерки, переговоры и проч.), меньшее количество поводов для стресса, больший объем свободного времени, а следовательно, и возможность брать подработки.



У удаленки нет недостатков, утверждает сегодня 32% дистанционных работников. Чуть чаще горожане на удаленке отмечают, что уделяют меньше внимания своему внешнему виду и физической форме, жаловаться на отсутствие компенсационного пакета и карьерного роста. Кроме того, респонденты относят к недостаткам ненормированный рабочий день, необходимость сочетать домашние и рабочие обязанности, отвлекающие факторы дома, неустойчивый интернет, жалобы на прокрастинацию и нехватку общения.



Очевидно, что удаленка комфортна для тех, кто сумел правильно организовать хоум-офис. Сегодня 56% горожан на удаленке имеют отдельное место для работы.

Время проведения: 14 апреля — 14 мая 2024 года