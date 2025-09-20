Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в Красноглинском районе невозможно снять жилье
СМИ: в Самаре в Красноглинском районе невозможно снять жилье
В Самаре восстановили поврежденные гортензии на улице Ленинградской
В Самаре восстановили поврежденные гортензии на улице Ленинградской
В центре Самары 20 и 21 сентября будет слышна стрельба
В центре Самары 20 и 21 сентября будет слышна стрельба
В Безенчукском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП в котором погиб человек
В Безенчукском районе проводят проверку по факту ДТП в котором погиб человек
у 1,39% жителей Самарской области обнаружены скандинавские корни
У 1,39% жителей Самарской области обнаружены скандинавские корни
В Самаре в один день сбили двоих детей-пешеходов
В Самаре в один день сбили двоих детей-пешеходов
Пьяный житель Красноярского района ремонтировал автомобиль приятеля и решил съездить на нем в магазин
Пьяный житель Красноярского района ремонтировал автомобиль приятеля и решил съездить на нем в магазин
В Самаре мошенники похитили около 3 млн рублей у главного специалиста банка
В Самаре мошенники похитили около 3 млн рублей у главного специалиста банка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.42
EUR 98.88
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
В Самарском университете сотрудники ГУ МВД СО провели профориентационную встречу со студентами
В Тольятти пройдет фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

У 1,39% жителей Самарской области обнаружены скандинавские корни

20 сентября 2025 13:01
113
у 1,39% жителей Самарской области обнаружены скандинавские корни

Ученые Genotek изучили более 166 тысяч геномов жителей России из разных регионов и выявили, что новгородцы занимают первое место по вкладу скандинавских народов в их происхождение.

Точных официальных данных о количестве людей со скандинавским происхождением в России нет, поскольку переписи населения фиксируют гражданство и этническое происхождение, а не генетическое наследие. Но предполагалось, что доля жителей России со скандинавскими корнями колеблется в пределах нескольких процентов. Это связано с миграциями, смешанными браками, историческими событиями и близостью стран Балтийского региона.

Скандинавская диаспора в России исторически была представлена выходцами из Швеции, Норвегии и Дании, особенно среди дворянства, военных и торговцев.  Варяжские дружины на Руси в период IX-XI веков состояли преимущественно из скандинавов, а шведы активно участвовали в формировании российского флота и армии начиная с эпохи Петра I. Многие фамилии, звучащие по-шведски или датски, встречаются среди русских аристократов и представителей интеллигенции.

Специалисты Genotek проанализировали геномные данные россиян из разных регионов и выявили регионы с наибольшим вкладом скандинавских народов в их происхождение. Согласно результатам исследования, наибольшая доля скандинавского наследия характерна для жителей Новгородской области, на втором месте оказалась Ярославская область, а на третьем — Томская область

Ученые обнаружили также, что в Новгородской (8,22%) и Ярославской областях (9,2%) доля мужчин с гаплогруппой I1, характерной для скандинавских популяций, значительно превышает средний показатель (4,47%) по России. Это древняя европейская гаплогруппа, наиболее распространенная в Скандинавии и Северо-Западной Европе, но также встречающаяся и в Восточной Европе. Гаплогруппа I1, вероятно, появилась в Европе около 25 500 лет назад и изначально была связана с догерманским населением региона, а затем распространилась среди германских народов. 

Наибольший вклад скандинавского происхождения выявлен у жителей Новгородской области, что связано с исторической ролью варягов в становлении Древней Руси. В Ярославской области вклад также повышен — вероятно, из-за тесных контактов с новгородцами и скандинавскими дружинами. В Томской области скандинавский след менее ожидаем, но мог появиться позже, через переселения и смешение населения в период освоения Сибири.

«Наше исследование позволило впервые оценить вклад скандинавского наследия в генетический портрет современной России. Исследование показало, что жители Новгорода лидируют по этому показателю, что подтверждает исторические связи региона с Северной Европой. Генетика помогает нам глубже понять историю миграции и взаимодействия народов, дополняя традиционные подходы этнографии и истории», — рассказал директор по науке Genotek Александр Ракитько.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
174
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
298
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
438
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
821
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
552
Весь список