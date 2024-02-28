«Ты знаешь, я люблю тебя»: в СОУНБ состоится поэтический вечер с Хельгой Владимировой-Сиговой

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2 марта в Самарской областной универсальной научной библиотеке (СОУНБ) пройдёт творческий вечер самарской поэтессы, писательницы и журналистки Хельги Владимировой-Сиговой.

Героиня предстоящего вечера прежде всего известна как автор сборников стихов «Алой лентой за рекой», «Задетые осколками войны», «Ты знаешь, я люблю тебя», а также ряда других прозаических и поэтических произведений, отмеченных критиками и читательской аудиторией. Поэтесса является лауреатом и победительницей международных и всероссийских литературных состязаний, членом правления Международного союза писателей имени Святых Кирилла и Мефодия, членом Российского союза писателей и Российского творческого союза работников культуры. Большинство сочинений Хельги Владимировой-Сиговой относится к пейзажной, любовной, философской и гражданской лирике. Стихотворения и произведения Хельги можно найти на страницах журналов «Музыкантофф», «Роднулечка», «Художественное слово», а также в альманахах «Серебро слов», «Питер», «Родина», «Сказки народов России», «Современные записки» и во многих других печатных изданиях.

В ходе поэтического вечера Хельга Владимирова-Сигова зачитает свои стихотворения любовной лирики, расскажет о мартовских праздниках, а также проведет среди гостей мероприятия литературную викторину, победитель которой получит специальный приз!

Желаете услышать пламенные стихи о любви и почувствовать дуновение весны? Тогда приходите в областную библиотеку!

2 марта в 15:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж), сообщает пресс-служба СОУНБ.

Вход свободный!

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