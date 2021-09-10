ЦУР СО: как сообщения в соцсетях помогли спасти бездомных животных 

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В Новокуйбышевске в доме по адресу ул. Миронова, 22 управляющая компания по просьбам некоторых жителей замуровала отверстия для вентиляции в основании дома. В безвыходном положении внутри вентиляции остались бездомные кошки.

Юлия Гермашева, жительница соседнего дома, услышала писк животных и написала пост с просьбой спасти животных:

"По адресу: Миронова, 22 - силами управляющей организации по просьбе некоторых жильцов замуровали вентиляционные отверстия в основании дома. Внутри орут кошки, то есть их замуровали намеренно. Просим вас освободить животных".

Именно это сообщение и зафиксировала система “Инцидент Менеджмент” - инструмент мониторинга сообщений в соцсетях Центра управления регионом Самарской области.

Специалисты ЦУР направили жалобу на коммунальщиков в администрацию Новокуйбышевска, после чего получили ответ:

"Председатель и совет МКД по адресу Миронова, 22 давно хотят закрыть продух в подвал, так как в нем живут кошки. Жители с соседних домов подкармливают их и тем самым способствуют антисанитарии вокруг дома и в подвале дома, так как кидают еду в отверстие. Активисты отказываются принимать меры по переселению в приют или найти им другой дом. Конфликт жителей и зоозощитников усилился тем, что УО закрыла продух в подвал МКД решеткой, но выход у кошек был через подвальные двери в подъезде, чего зоозащитники знать не могли т.к. в этом доме не живут".

Решения конфликта не пришлось долго ждать - в тот же день, когда ЦУР Самарской области зафиксировал жалобу, управляющая организация пошла на встречу зоозащитникам и открыла продух.

Центр Управления регионом анализирует сообщения жителей Самарской области в соцсетях, на платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", а также на сайтах министерств и муниципалитетов. Затем ЦУР передает сообщения ответственным лицам, которые обязаны предоставить оперативный ответ и проинформировать о сроках решения проблемы.

Фото: pixabay