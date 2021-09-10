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ЦУР СО: как сообщения в соцсетях помогли спасти бездомных животных 

10 сентября 2021 15:41
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ЦУР анализирует сообщения жителей Самарской области в соцсетях, на платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" и на сайтах министерств и муниципалитетов.

В Новокуйбышевске в доме по адресу ул. Миронова, 22 управляющая компания по просьбам некоторых жителей замуровала отверстия для вентиляции в основании дома. В безвыходном положении внутри вентиляции остались бездомные кошки. 

Юлия Гермашева, жительница соседнего дома, услышала писк животных и написала пост с просьбой спасти животных:

"По адресу: Миронова, 22 - силами управляющей организации по просьбе некоторых жильцов замуровали вентиляционные отверстия в основании дома. Внутри орут кошки, то есть их замуровали намеренно. Просим вас освободить животных". 

Именно это сообщение и зафиксировала система “Инцидент Менеджмент” - инструмент мониторинга сообщений в соцсетях Центра управления регионом Самарской области. 

Специалисты ЦУР направили жалобу на коммунальщиков в администрацию Новокуйбышевска, после чего получили ответ: 

"Председатель и совет МКД по адресу Миронова, 22 давно хотят закрыть продух в подвал, так как в нем живут кошки. Жители с соседних домов подкармливают их и тем самым способствуют антисанитарии вокруг дома и в подвале дома, так как кидают еду в отверстие. Активисты отказываются принимать меры по переселению в приют или найти им другой дом. Конфликт жителей и зоозощитников усилился тем, что УО закрыла продух в подвал МКД решеткой, но выход у кошек был через подвальные двери в подъезде, чего зоозащитники знать не могли т.к. в этом доме не живут". 

Решения конфликта не пришлось долго ждать - в тот же день, когда ЦУР Самарской области зафиксировал жалобу, управляющая организация  пошла на встречу зоозащитникам и открыла продух. 

Центр Управления регионом анализирует сообщения жителей Самарской области в соцсетях, на платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", а также на сайтах министерств и муниципалитетов. Затем ЦУР передает сообщения ответственным лицам, которые обязаны предоставить оперативный ответ и проинформировать о сроках решения проблемы.

 

Фото:    pixabay

 

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