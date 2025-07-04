ЦУР назвал самые быстрорастущие госпаблики Самарской области

Центр управления регионом Самарской области назвал пятерку самых активно растущих госпабликов по итогам первого полугодия 2025 года. В целом прирост подписчиков в госпабликах в ВК на 1 июля 2025 года по отношению к 2024 году составил 105180 подписчиков.
В топ-5 самых активно растущих и интересных для жителей Самарской области вошли:
- госпаблик Самарская область (https://vk.com/samaroblast) - главный ресурс Правительства Самарской области в социальных сетях
- госпаблик города Сызрань https://vk.com/club16905638
- администрация г.о. Октябрьск https://m.vk.com/oktyabrskadm
- администрация г.о. Отрадный https://m.vk.com/moygorodotradny
- администрация Тольятти: https://vk.com/tlt_adm
В ЦУРе отметили, что госпаблики растут благодаря качественному освещению деятельности органов власти и социально значимых проектов области, а также эффективной коммуникации с населением.
Госпаблики Самарской области - это всегда полезная, проверенная информация и возможность получить обратную связь от органов власти оперативно в прямом диалоге.