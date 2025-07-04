ЦУР назвал самые быстрорастущие госпаблики Самарской области

131

Центр управления регионом Самарской области назвал пятерку самых активно растущих госпабликов по итогам первого полугодия 2025 года. В целом прирост подписчиков в госпабликах в ВК на 1 июля 2025 года по отношению к 2024 году составил 105180 подписчиков.

В топ-5 самых активно растущих и интересных для жителей Самарской области вошли:

- госпаблик Самарская область ( https://vk.com/samaroblast ) - главный ресурс Правительства Самарской области в социальных сетях

- госпаблик города Сызрань https://vk.com/club16905638

- администрация г.о. Октябрьск https://m.vk.com/oktyabrskadm

- администрация г.о. Отрадный https://m.vk.com/moygorodotradny

- администрация Тольятти: https://vk.com/tlt_adm

В ЦУРе отметили, что госпаблики растут благодаря качественному освещению деятельности органов власти и социально значимых проектов области, а также эффективной коммуникации с населением.

Госпаблики Самарской области - это всегда полезная, проверенная информация и возможность получить обратную связь от органов власти оперативно в прямом диалоге.