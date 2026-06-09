Цифровые сервисы Самарской области собрали в одном чат-боте

Востребованные населением региональные сервисы и ресурсы теперь можно найти в одном месте. Подведомственное учреждение министерства цифрового развития и связи Самарской области - ГБУ СО «Цифровой регион» - запустил специализированный чат-бот «Цифровые сервисы Самарской области». Он доступен по ссылке https://max.ru/samarskaya_oblast_bot .

Разработанный с целью повышения информированности населения, бот выполняет функции навигатора по региональному порталу государственных услуг и предоставляет прямой доступ к следующим специализированным сервисам:

1. «Карта жителя Самарской области» — информирование о порядке получения и использования Карт жителя Самарской области.

2. «Навигатор поддержки студентов Самарской области» — поиск стипендий, премий и иных мер социальной поддержки для студентов и молодых ученых в Самарской области.

3. «Карта WiFi Самарской области» — информация о местах размещения публичных сетей Wi-Fi с бесплатным доступом в сеть «Интернет».

4. «Самара — работа для СВОиХ» — поддержка ветеранов и участников специальной военной операции в вопросах трудоустройства, повышения квалификации и или получения востребованной профессии.

5. «СТОП-наркотики Самарская область» — канал информирования о правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

6. «МФЦ Самарской области» — получение сведений о статусе обращений, адресах и графиках работы центров, а также запись на прием и возможность отмены визита.

7. «Общедомовые чаты Самарской области» — предоставление ссылок для вступления в официальные чаты конкретных многоквартирных домов в сервисе Max.

8. Запись на прием к врачу в Самарской области» — дистанционная запись на прием к специалистам и вызов врача на дом.

Помимо перечисленных инструментов, в чат-боте «Цифровые сервисы Самарской области» систематизированы ссылки на официальные каналы отраслевых департаментов (министерства цифрового развития, спорта, здравоохранения и др.), аккаунты администраций городских округов Самары, Тольятти и Сызрани, а также на страницы ключевых региональных средств массовой информации.

Единый бот позволяет жителям губернии оперативно переходить к решению конкретных задач без длительного самостоятельного поиска ведомственных ресурсов, способствуя дальнейшей цифровизации взаимодействия государства и общества.