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По итогам четвертого сезона Всероссийской акции «Цифровой Диктант» Самарская область признана одним из самых активных регионов по общему количеству участников.

Регионы-лидеры по уровню цифровой грамотности их жителей отметила заместитель Министра цифрового развития Бэлла Черкесова: «Самыми активными по общему количеству участников из регионов также стали Новосибирская область, Краснодарский край, Кемеровская область-Кузбасс, Самарская, Саратовская области и город Москва».

Всего по стране в диктанте приняли участие почти 2 млн человек. Из них 1,38 млн прошли «Цифровой Диктант» полностью и получили сертификат цифровой грамотности. Средний уровень знаний участников организаторы оценили в 6,43 балла из 10. Самый высокий результат участники «Цифрового диктанта» продемонстрировали в блоке «Цифровая безопасность». В нем средним балл составил 6,84 балла из 10. Среди участников самыми активными оказались женщины, их количество составило более 59% от общего числа участников.

«В современных условиях вопросы цифровой грамотности имеют принципиально важное значение. Такие общественные инициативы, как «Цифровой диктант», позволяют участникам оценить уровень осведомленности о новых технологиях, сервисах и способах защиты информации от мошенничества. Цифровая грамотность граждан влияет в том числе и на уровень кибербезопасности в стране в целом. По инициативе Президента Владимира Путина создается новый национальный проект «Экономика данных», одним из ключевых направлений которого будет защита данных, как персональных, так и организаций», – отметил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Результаты «Цифрового Диктанта» включают в себя оценку общего уровня цифровой грамотности, а также оценку знаний по трём ключевым составляющим: цифровой безопасности, цифровому потреблению и цифровым компетенциям. Лучше всего россияне разбираются в цифровой безопасности (6,84 балла), а вот знания основ цифрового потребления (6,46 балла) и цифровых компетенций (6,00 балла) отстают.

Количество участников по сравнению с 2021 годом выросло в 1,5 раза. Наиболее высокие значения уровня цифровой грамотности характерны для участников средних возрастных групп – 26-35 лет и 36-45 лет. Самое большое количество прохождений диктанта фиксируется у возрастной группы с 18 до 59 лет – она составляет более 42% (рост в 2,6 раз) от общего количества участников диктанта, а «отличниками» диктанта в 2023 году стали 7,7 тыс. человек.

В этом году участие могли принять все россияне в возрасте от 10 лет — вопросы для детской и подростковой возрастных категорий были одобрены Институтом воспитания. Однако попробовать свои силы решились и более юные участники — 1,2% участников младше 10 лет прошли тестирование.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал важность участия региона в подобных проектах, которые способствуют повышению цифровой грамотности у жителей региона посредством измерения персонального уровня своих знаний и определения личной траектории саморазвития.

«Цифровой диктант» позволяет оценить свой уровень знаний «цифры» присмотреться к ИТ-сфере. Сейчас в регионе, как и в стране в целом вопрос дефицита высококвалифицированных кадров стоит остро. Считаю подобные мероприятия своевременными. Это еще один шаг к созданию надежного кадрового резерва», - отметил врио заместителя председателя Правительства – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Всероссийская акция «Цифровой диктант» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Ежегодно в рамках акции определяется уровень цифровой грамотности, тестирование проходит с 2019 года на одноименной платформе ЦифровойДиктант.рф.

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