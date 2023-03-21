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Цифровизация сократит сроки предоставления мер социальной поддержки

21 марта 2023 12:49
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Цифровизация сократит сроки предоставления мер социальной поддержки

Уровень цифровой трансформации в сфере социальной поддержки оценили на совещании в Правительстве Самарской области, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Виктор Кудряшов.

Социальная сфера стала одной из первых, где начали применять цифровые технологии и электронные сервисы. Это направление сегодня активно развивается. Тем не менее, необходимо сделать очень многое, чтобы сам процесс предоставления мер социальной поддержки стал еще более простым и удобным. Важным показателем цифровой зрелости станет принцип социального казначейства: проактивный формат работы органов социальной защиты с населением, когда не граждане будут подавать заявление о предоставлении мер поддержки, а министерство будет уведомлять гражданина о возможности получить помощь государства.

Министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева доложила о том, что удалось сделать за минувший год. Одним из направлений работы стало использование Единой государственной системы социального обеспечения (ЕГИССО) для предоставления социальной помощи на основании социального контракта. Цель проекта – упростить и ускорить процедуру предоставления услуги, чтобы гражданин мог обратиться за предоставлением этого вида помощи с одним заявлением, не собирая пакет документов. От региона в этом случае требовалось интегрировать информационную систему региональных данных в ЕГИССО.

Продолжается работа по переводу мер социальной поддержки в формат социального казначейства. Ее результатом должны стать проактивные выплаты с согласия гражданина, доступность всех мер соцподдержки, в том числе региональных и муниципальных, на портале госуслуг, беззаявительное назначение мер соцподдержки при наступлении новых жизненных событий: например, получение статуса многодетной семьи или присвоение звания «Ветеран труда». Задачей министерства станет выявление таких событий и информирование граждан о возможных видах помощи государства.

Возможность получить соцподдержку, подав заявление в электронном виде на портале госуслуг, значительно упрощает процесс взаимодействия гражданина и органов власти.

20 массовых социально значимых услуг, которые были рекомендованы Минцифры Российской Федерации к переводу на Единый портал государственных услуг, регион перевел на портал. Эта задача выполнена региональным министерством в минувшем году на сто процентов. Стало возможным получить через обращение на портал госуслуг те меры поддержки, которые затрагивают интересы наибольшего числа граждан льготных категорий.

Информация об иных мерах поддержки – разовых или касающихся отдельных немногочисленных категорий льготников – размещена на сайте Министерства социально-демографической и семейной политики региона. Сейчас перед министерством стоит следующая задача: по мере увеличения числа обращений за этими услугами также переводить их на единый государственный портал.

Еще один позитивный итог минувшего года: в Самарской области досрочно завершена работа по созданию информационной системы «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами». Центр позволяет дистанционно консультировать граждан по вопросам социальной поддержки, социальных услуг и работы органов соцзащиты. С помощью системы гражданин может получать ответы на вопросы по теме соцзащиты практически круглосуточно, в режиме реального времени. Телефон единого контакт-центра в Самарской области: 8(800)1000001, регионального контакт-центра – 8(800)1005661.

«Для Самарской области крайне важно сохранять лидирующие позиции в цифровой трансформации различных отраслей экономики, государственного управления Самарской области и, что особенно важно, социальной сферы. Мы набрали хороший темп в этой работе. И многие люди уже оценили преимущества дистанционного взаимодействия с органами власти, четкую работу электронных сервисов по предоставлению государственных услуг. В регионе действует более ста видов региональных и муниципальных видов социальной поддержки. Социальная поддержкаэто одна из наиболее сложных и чувствительных сфер для цифровых преобразований, и, в то же время, она является одной из важнейших.  Необходимо наращивать усилия по цифровизации отрасли», – заключил Виктор Кудряшов.

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