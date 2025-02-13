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Цены тюльпанов приблизились к розам

13 февраля 2025 10:42
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Цены тюльпанов приблизились к розам

Неурожай голландских луковиц, из которых выращивают тюльпаны в России, привел к удорожанию и ухудшению качества цветов. Сейчас они стоят почти как розы, а букет к 8 Марта может обойтись в этом году на 25% дороже, чем в прошлом.

Средняя стоимость тюльпанов в России приблизилась к ценам на розы, рассказал РБК представитель маркетплейса Flowwow. Площадка работает более чем с 16 тыс. партнеров, большая часть из которых — цветочные магазины.

В феврале 2025 года стоимость одного тюльпана в составе монобукета или при покупке поштучно достигла 231,3 руб., указывает представитель Flowwow. Роза, для сравнения, обходится в 248,6 руб. Разница в цене между этими цветами составляет сейчас 7,4%. Годом ранее разрыв был более значительным: роза была дороже тюльпана на 38,9%.

Почти сравнявшиеся цены — результат подорожания тюльпана. За год его стоимость, по данным Flowwow, увеличилась на 25,76% (в феврале 2024-го один цветок стоил около 184 руб.). Роза в феврале 2025-го, напротив, подешевела на 2,7% по сравнению с прошлым годом (тогда цена составляла 255,55 руб.)

Цены на тюльпаны действительно выросли, соглашается руководитель розничных продаж сервиса «Русский букет» Ксения Петренко. Стоимость необычного сорта тюльпана дороже розы начиная с февраля. «Например, пионовидные тюльпаны в рознице стоят от 300 руб. за стебель и выше. Для тюльпанов это очень высокая цена», — рассказывает Петренко. Стоимость премиальных сортов тюльпанов, включая пионовидные тюльпаны, уже превышает 300 руб. за штуку, подтверждают во Flowwow.

Фото: Дильдина Светлана

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