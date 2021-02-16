Центральный военный округ провел масштабную проверку подразделений антитеррора воинских частей в Поволжье

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В более 20 воинских частях и соединениях Центрального военного округа, дислоцированных в регионах Поволжья, прошли комплексные тренировки по противодействию терроризму. В практических действиях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано до 100 единиц техники.

Подразделения отработали отражение нападения условного противника на контрольно-пропускные пункты. По замыслу практических действий «нарушители» прорывались на территорию военных городков для проведения террористических актов, захвата заложников и оружия. По сигналу тревоги подразделения антитеррора оперативно выдвигались в назначенные места, вели огонь по условному противнику, осуществляли блокирование штурмовых групп и уничтожали вооруженные формирования. В ходе комплексных тренировок также отрабатывались вопросы деблокирования зданий, уничтожения беспилотных летательных аппаратов и выявления отравляющих веществ.

Тренировки проводились в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской, Кировской областях, а также в Удмуртии, Татарстане и Башкортостане. Они носили плановый характер и были направлены на поддержание боевой готовности дежурных сил и средств воинских частей.

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