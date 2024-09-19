"Центр поиска пропавших людей Самарской области" проводит полевое практическое занятие

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Дата: 21.09.2024

Время: начало в 9:00

Место: платформа им.В.Грушина



21 сентября «Центр поиска пропавших людей Самарской области» проводит полевую практику для:

курсантов направлений «Волонтер поискового отряда» и «Старший группы» проекта «Будь с нами-2024»;

слушателей волонтерского центра «Будь с нами» при «ЦППЛ Самарской области»;

добровольцев поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».



Относишься к какой-то из этих групп? Регистрируйся скорее на практику по ссылке https://clck.ru/3DGuwa.



Не относишься ни к одной из перечисленных категорий, но хочешь присоединиться? Заполняй анкету добровольца и жди, когда с тобой свяжутся https://cppl-163.ru/stat-volontyorom/. Все обучения, лекции, практические занятия бесплатны для участников, главное - участие в поисках пропавших людей и деятельности направлений поисково-спасательного отряда.



А поучиться на полевой практике будет чему даже действующим поисковикам! Смотрите сами: суббота, природная среда с 9.00 и до послеобеда, лес и задачи, компас и азимут, чуть-чуть навигатор и методики поиска, техника безопасности и экипировка.



Регистрация доступна до 20 сентября или до достижения максимального количества участников. Не упусти шанс задать вопросы в спокойной учебной обстановке!



Проект «Будь с нами-2024» АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области» проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Фото: АНО ЦППЛ Самарская область