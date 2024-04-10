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До 30 апреля 2024 года у самарцев есть возможность выразить свою позицию и проголосовать за выбранное общественное пространство.
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Трудовые коллективы Самары информируют о способах голосования за общественные пространства

10 апреля 2024 15:35
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До 30 апреля 2024 года у самарцев есть возможность выразить свою позицию и проголосовать за выбранное общественное пространство.

До 30 апреля 2024 года у самарцев есть возможность выразить свою позицию и проголосовать за выбранное общественное пространство в рамках Всероссийского голосования за новые объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».

В рамках информационной кампании по голосованию за пространства, во внутригородских районах организована работа с трудовыми коллективами Самары. Работников предприятий, организаций и учреждений областной столицы информируют о территориях-претендентах на благоустройство и способах голосования, показывают дизайн-проекты пространств.

Так, 10 апреля трудовому коллективу Самарского областного художественного музея рассказали о территории в Самарском районе, которая может быть благоустроена уже в следующем году, о способах участия в голосовании и преображении городских пространств по федеральной программе.

«Это сквер на Хлебной площади. Это место, где началось развитие Самары. Здесь велась торговля хлебом, и мы все знаем, что Самара славится именно этим направлением. Хлебная площадь - это место силы, которое нам очень хотелось бы преобразить, наполнить новыми смыслами, - подчеркнул Глава Самарского внутригородского района Роман Радюков. - Я выступил с предложением в адрес сотрудников Художественного музея, людей, погруженных в искусство, исторические смыслы, поддержать и проголосовать именно за эту территорию».

Если пространству удастся стать лидером голосования, то уже в следующем году здесь обустроят дорожки с покрытием из плитки, разобьют газоны, проведут санитарную обрезку деревьев, установят опоры освещения, скамейки и урны. Кроме того, в сквере появятся детские и спортивные площадки, будет обустроен «сухой» фонтан, а по периметру территории оборудуют по велодорожки, а зимой - лыжню.

В Художественном музее была организована работа волонтеров, которые помогали сотрудникам проголосовать за выбранные пространства. Для голосования необходимо продиктовать свой номер телефона, фамилию, имя, отчество, и назвать одну из территорий-претендентов.

«Наш коллектив, конечно, неравнодушен к жизни города. И по их глазам я видела, что они с радостью откликнутся на предложение. Самара - наш дом, мы здесь живем. Когда приходим к себе «домой», мы же хотим видеть чистый, красивый город. Ко мне приезжают гости со всей России, из всех регионов, Я с радостью гуляю с ними именно по тем местам, которые отреставрированы, где прекрасно рассажены цветы, по нашей набережной. И, конечно, хочется, чтобы те территории, которые пока ещё не в том должном состоянии, в котором мы хотели бы их видеть, тоже преображались на наших глазах. И я сегодня сама убедилась в том, что от нас это тоже зависит», - прокомментировала директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова.

Напоминаем, проголосовать за общественное пространство можно до 30 апреля на сайте 63.gorodsreda.ru, либо воспользоваться прямой ссылкой - https://pos.gosuslugi.ru/lkp. Также жители могут обратиться за помощью к волонтерам. Встретить их можно во всех отделениях МФЦ, в торговых центрах и других проходных местах.

«Наши волонтеры работают на улице Ленинградской, на набережной, во всех местах массового скопления людей. Осталось 20 дней до окончания голосования. Мы набрали почти 17 тысяч голосов. Всего в нашем районе проживает 30 тысяч жителей. Голосовать могут люди, достигшие 14-летнего возраста. Таких у нас порядка 25 тысяч. То есть мы большую часть жителей района проинформировали», - дополнил Роман Радюков.

Территории-победители благоустроят в следующем году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Всего в голосовании участвуют 20 общественных пространств по всей Самаре. Территории-победители будут благоустроены по национальному проекту «Жилье и городская среда» уже в следующем году.

 

Фото: предоставлено администрацией Самары

Теги: Самара

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