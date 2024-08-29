Трое пострадали в ДТП в Шигонском районе на автодороге Шигоны-Муранка

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28 августа в 17 часов 28 минут диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 29 километре автомобильной дороги Шигоны – Муранка.

На место ДТП был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №114 в количестве 3 человек на пожарной автоцистерне. Также к месту происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошло опрокидывание автомобиля Lada Granta.

К сожалению, в результате ДТП пострадали три человека. Госпитализированы.

Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключение системы электропитания автомобиля.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"