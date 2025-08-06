Три бронированных автомобиля передадут бойцам СВО из Самары

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В Самаре для отправки в зону проведения специальной военной операции подготовили три бронированных автомобиля.

«За ленту» их доставит добровольческая группа во главе с руководителем городского департамента транспорта Владимиром Чичёвым.

Все автомобили подготовлены к работе «за лентой», в каждой из них заменены технические жидкости, проверена система смазки, водяное охлаждение и другие важные параметры.

На сегодняшний день военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, также необходимы анализаторы дронов, тепловизоры, квадрокоптеры и аккумуляторы, генераторы, мотоциклы и автомобили повышенной проходимости, запчасти и колеса на УАЗы, КАМАЗы и Уралы.

Принять участие в сборе гуманитарных грузов участникам СВО могут все желающие. На территории Самары действуют 30 пунктов приема гуманитарной помощи. Адреса доступны на сайте администрации города https://samadm.ru/media/news/55359/.