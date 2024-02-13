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Треть россиян мечтают на пенсии переехать в другой город

13 февраля 2024 11:12
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Треть россиян мечтают на пенсии переехать в другой город

Треть россиян мечтают на пенсии переехать в другой город, выяснили СберНПФ и Работа.ру. Самым желанным местом жительства остаётся Сочи. За прошедший год список критериев для оценки городов претерпел изменения: респонденты повысили значимость климата, благоустроенности и близости моря. Финансировать переезд большинство россиян планируют за счет собственных накоплений.

Согласно опросу СберНПФ и Работа.ру, каждый третий россиянин (34%) на пенсии хотел бы переехать в другой город. 35% признались, что пока не задумывались над этим вопросом. Ещё 31% не готовы переезжать.

На первой строчке самых комфортных городов для жизни на пенсии вновь оказался Сочи с 26% голосов, рост на 3 п.п. относительно 2023 года. Далее в рейтинге расположились Краснодар (19%), Анапа (18%), Минеральные воды (15%) и Санкт-Петербург (14%). В десятку вошли Пятигорск и Ессентуки (по 13%), Москва (12%), Кисловодск (10%) и Калининград (9%).

За прошедший год россияне изменили приоритетность критериев для оценки места жительства. Главным при выборе города для жизни на пенсии по-прежнему остаётся благоприятный климат: за него проголосовали 66% опрошенных, рост на 22 п.п. год к году. Вторым по значимости критерием стала благоустроенность населённого пункта (50%, +12 п.п.), третьим ― близость моря (46%, +13 п.п.). Пятёрку замыкают размеренный темп жизни (+40%, +8 п.п.) и развитая инфраструктура (39%, +10 п.п.).

37% респондентов заявили, что ради переезда готовы продать жильё в родном городе. По 6% направят на переезд пенсию или прибыль от инвестиций, 4% ― доход от бизнеса.

Исследование проводилось в январе 2024 года во всех федеральных округах России среди экономически активного населения. В опросе участвовали 3,5 тыс. респондентов старше 18 лет.

Теги: Опрос

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