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Транспортные полицейские Сызрани провели мероприятия ко Дню России

11 июня 2025 17:32
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Сотрудники полиции вместе со студентами и волонтерами вручали ленточки с триколором, символизирующие флаг нашей страны и рассказывали гражданам об истории праздника.

Ежегодно, 12 июня, в России отмечают один из главных государственных праздников, который символизирует становление страны как самостоятельного, независимого и демократического государства - День России.

В этот день 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. Документ установил приоритет Конституции РСФСР над союзными законами, провозгласил равноправие всех форм собственности и подтвердил принцип разделения властей.

В преддверии предстоящего праздника на железнодорожном вокзале станции Сызрань-1 сотрудники транспортной полиции совместно со студентами Сызранского политехнического колледжа и волонтерами Сызранского филиала Самарского государственного экономического университета провели патриотическую акцию «Триколор».

Заместитель начальника линейного отдела – начальник отделения по работе с личным составом Сызранского ЛО МВД России на транспорте подполковник полиции Олеся Камильевна Чувашлова, заместитель командира роты (курирующий работу с личным составом) ОР ППСП майор полиции Вера Геннадьевна Мамонова, сотрудники патрульно-постовой службы поздравили жителей и гостей города с предстоящим праздником.

Сотрудники полиции вместе со студентами и волонтерами вручали ленточки с триколором, символизирующие флаг нашей страны и рассказывали гражданам об истории праздника и официальных символах праздника – это российский триколор и гимн России.

Также, при общении с гражданами, транспортные полицейские информировали о новых видах дистанционного мошенничества и напоминали о соблюдении мер безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Граждане с интересом и благодарностью принимали поздравления с предстоящим праздником, делились хорошим настроением и задавали вопросы, касающиеся безопасности в сети Интернет.

Несмотря на то, что День России — один из самых молодых праздников в новейшей истории страны, это не просто праздник, это символ единения многонациональных народов России, праздник национального самосознания и патриотизма, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

 

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

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