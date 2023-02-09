Трамвайные пути в Самаре оперативно расчистили от наледи благодаря системе Инцидент Менеджмент

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Тема уборки территорий от снега и наледи в последний месяц зимы по-прежнему входит в ТОП-3 наиболее обсуждаемых в соцсетях в Самарской области. С начала февраля ЦУР Самарской области через систему Инцидент Менеджмент направил в работу службам благоустройства муниципалитетов более 700 сообщений от жителей с просьбой ликвидировать гололед на проезжей части и во дворах.

Самарцы обратили внимание на оживленный перекресток на пересечении ул. Советской Армии и ул. Ново-Садовой.

«Дорога в поликлинику проходит через этот перекресток, и беременные женщины ходят. В школу №46 родители с детьми ходят и всякий раз опасаются упасть и оказаться под колесами!», - написали в интернете активные жители.

Департамент транспорта Самары оперативно организовал расчистку рельсов.

Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальных группах ЦУР 63: https://vk.com/tsur63, https://ok.ru/tsursamars.

Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте "Госуслуги" или мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте Правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администрации муниципалитетов.

Фото: ЦУР СО